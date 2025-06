AVPN arriva in Brasile per vivere l’autentica anima di Napoli anche a migliaia di chilometri di distanza con il Pizzafest Brasil, la grande festa dedicata alla Verace Pizza Napoletana nella capitale brasiliana. Appuntamento Sabato 14 giugno, dalle ore 16:00 alle 22:00, a Baco Pizzaria uno dei più importanti punti di riferimento per la pizza napoletana di tutto il Brasile. Sarà il giardino adiacente alla pizzeria ad ospitare i maestri pizzaioli dell’Associazione, trasformandosi in una vera e propria oasi partenopea.

L’evento, organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e dalla sua delegazione brasiliana, sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della pizza che racconterà il mix di tradizione, cultura e convivialità che rendono così preziosa l’arte del pizzaiolo, uno dei grandi simboli del nostro Paese, riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. A guidare questo viaggio gastronomico saranno il Presidente Antonio Pace, il Direttore Generale Stefano Auricchio e il Direttore Marketing Gianluca Liccardo, presenti a Brasilia per celebrare insieme al pubblico l’autenticità del prodotto partenopeo più amato al mondo.

I protagonisti di questo viaggio saranno i maestri pizzaioli dell’Associazione, dai grandi nomi della pizza tricolore ai più importanti ambasciatori della pizza napoletana del Brasile e delle altre nazioni del Sud America. Ospite d’onore direttamente da Napoli, il Maestro Attilio Bachetti della storica Pizzeria Da Attilio, che collaborerà con il padrone di casa Gil Guimarães (Baco Pizzaria), con il Presidente AVPN Brasile Andrè Guidon (Leggera Pizza Napoletana) e il direttore della scuola di Canela, Peterson Secco (Abbiamo Fatto). Ad affiancarli, numerosi pizzaioli provenienti da tutto il Brasile: Francisco Freire Afranio (Mamma Mia, Fortaleza) Gabriel Rossi e João Miargem (Ciao, Porto Alegre), Thieris Galdino (Della Brianza, Campinas) Rafael Videira e Jonathan Egana (430 gradi, Jundai), Carlos e Amanda Iezzi (Bontà, Vila Velha), Gabriel Tritapepe (Wilma’s pizza, Ourinho), Pierluigi Russo (Bento Pizzeria, Tijuca), Vinicius Campos (Vinny’s, Brasilia) Alessandro Vallino e Vinicius Curty (Vallino, Domingos Martins). Da altre nazioni del Sud America arriveranno per l’occasione Gonzalo Garay Varo (La Esquina, Cile), Juan Carlos Romero (Flama, Perù).

Questo il team che, fianco a fianco per l’intera festa, impasterà e sfornerà numerose creazioni, dalle pizze tradizionali cotte nel forno a legna alle pizze fritte. Una giornata di grandi assaggi ma anche un ricco programma di masterclass interattive che daranno la possibilità a grandi e piccoli di approfondire tutti i segreti di una pizza perfetta: dall’impasto alla lievitazione naturale, dalla scelta del condimento alla cottura, il tutto per vivere un’esperienza educativa e divertente a contatto diretto con i grandi maestri dell’arte bianca.

“La vera pizza napoletana è molto più di un semplice piatto – sottolinea Antonio Pace, Presidente di AVPN – è il risultato di secoli di storia, di tecniche raffinate e di una passione che si tramanda di generazione in generazione. Un impasto soffice e leggero, un cornicione ben alveolato, ingredienti di alta qualità e una cottura rapida nel forno a legna: sono questi i dettagli che rendono questo alimento uno dei cibi più amati al mondo e, al tempo stesso, emblema indiscusso del patrimonio gastronomico e culturale partenopeo. Anche in questa occasione vogliamo far conoscere l’eccellenza della vera pizza napoletana, tutelando la sua tradizione e la corretta preparazione attraverso le regole del nostro disciplinare, valori che, giorno dopo giorno, la nostra associazione continua a tramandare in tutto il mondo.”