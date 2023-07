In onore della festa nazionale del Belgio, il Brussels Beer Challenge in collaborazione con Cronache di Birra, vi invita ad una serata alla scoperta delle birre premiate all’ultima edizione della competizione internazionale. Venerdi 21 luglio, presso Open Baladin Roma (Via degli Specchi, 6) si terrà l’evento di celebrazione aperto ai professionisti (dalle 19.00) e al pubblico (dalle 20.00).

Esclusivamente riservata ai professionisti e giornalisti del settore, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 una masterclass a tema Oude Geuze sarà presentata da Lorenzo Dabove in arte “Kuaska” massimo esperto italiano degli stili tipici del Belgio. Saranno degustate le birre dei birrifici Lindemans, Boon e Lambiek Fabrik.

Dalle ore 20.00 apertura al pubblico con 16 birre italiane premiate all’edizione 2022 del Brussels Beer Challenge.

Saranno disponibili alla spina le birre di Torre Mozza, Granda, Antikorpo, Radiocraft, Rethia, Mezzavia, Mezzopasso e Gaia. L’itinerario si concluderà con 2 birre belghe, Val Dieu e Malheur.

La miglior birra italiana in gara, trofeo Cronache di Birra, del birrificio Brùton sarà anch’essa disponibile all’assaggio.

Nel 2022 L’Italia si è riconfermata nel top 3 delle nazioni più premiate con 34 medaglie tra cui 8 ori, 7 argenti e 19 bronzi. Il birrificio Mezzavia, disponibile in degustazione a Roma, si è distinto come unico birrificio italiano ad aver vinto 2 medaglie d’oro con Garede Roubaix e City Folk. La birra Tropicana del Birrificio Rethia si è riconfermata con una medaglia d’argento e il birrificio ha compiuto l’exploit di salire sul podio nella categoria delle Blanche con la sua Magnolia che ha portato a casa il bronzo.