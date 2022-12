Il pranzo di Natale è il momento più importante delle feste da passare a tavola in compagnia dei parenti e delle persone care.

Ogni regione conserva le proprie ricette e tradizioni e il menù del pranzo di Natale il più delle volte risulta essere quasi sempre lo stesso.

Nonna ha cercato di stilare una classica per aiutarvi a scegliere gli antipasti, i primi piatti, i secondi piatti, i contorni e i dolci da portare sulla vostra tavola per gustare un golosissimo pranzo di Natale 2022.

Cosa cucinare per il pranzo di Natale

Trovare il menu di Natale perfetto e districarsi tra antipasti, primi piatti e dolci può risultare complicato ecco perchè Nonna vi suggerisce queste idee.

Ricette pranzo di Natale – Gli antipasti

Il consiglio è quello di iniziare con delle tartine, molto semplici da realizzare come quelle alle zucchine e gamberetti e quelle con zucchine, pomodoro e mozzarella. Ottimizzazione di tempi e ingredienti. Il vostro antipasto della festa potrebbe poi proseguire con dei vol au vent agli spinaci, molto scenografici ma allo stesso tempo facilissimi da preparare e terminare in ultimo con degli originali cestini di prosciutto ripieni di pere e stracchino.

Ricette pranzo di Natale – I primi piatti

Solitamente nei pranzi di festa si preparano dei primi piatti al forno, che possono essere preparati il giorno prima e semplicemente infornati il giorno di Natale. Nonna vi consiglia di seguire questa consuetudine, suggerendovi però delle ricette più originali come dei cannelloni alla zucca e radicchio o dei cannelloni alla napoletana. Se volete andare su ricette più classiche optate per il pasticcio di pasta al ragù o per un timballo di pasta foderato con le melanzane.

Ricette pranzo di Natale – I secondi piatti

Come secondo piatto, il consiglio è quello di optare per un arrosto ripieno sia esso di pollo o di manzo. Un secondo di carne che sicuramente non deluderà i vostri ospiti.

I piatti preferiti da Nonna sono l’arrosto di pollo ripieno e il cappone ripieno, quest’ultimo è uno dei piatti tipici della tradizione natalizia, prelibato e saporito, si presta ad essere cucinato con tante farciture diverse.

Ricette pranzo di Natale – I dolci

Trovare il dolce migliore per il pranzo di Natale è impresa quanto mai ardua tanta è la scelta tra i dolci tipici del Natale. Nonna pensa che un pandoro farcito al mascarpone non può mancare a tavola il giorno di Natale, così come il tronchetto, dolce farcito alla crema pasticciera o alla crema al cioccolato immancabile durante le feste natalizie. Se volete provare una ricetta diversa dalle classiche e che vi farà fare sicuramente una bellissima figura provate infine la crostata di Natale.