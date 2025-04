Anche quest’anno il Padiglione 3 di Vinitaly, gestito da Consorzio Vini del Trentino con il supporto della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Marketing, ospiterà uno spazio dedicato alle Strade del Vino e dei Sapori.

Un’area, ubicata presso lo stand F2, dove i visitatori della kermesse veronese potranno approfondire la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche trentine e dei loro produttori, ma anche scoprire itinerari di viaggio a tema e i prossimi eventi in programma lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, la Strada dei Formaggi delle Dolomiti e la Strada della Mela e dei Sapori.

Non solo un semplice infopoint. Lo spazio espositivo ospiterà anche diversi momenti di approfondimento e formazione dedicati a una selezione di buyer internazionali altamente qualificati del mondo vino ed enoturismo, ingaggiati dal Consorzio Vini del Trentino, nonché incontri mirati con la stampa di settore.

Guidati da sommelier esperti, gli ospiti scopriranno le produzioni enologiche autoctone e maggiormente rappresentative, dal Marzemino al Teroldego Rotaliano, dal Müller Thurgau a Nosiola e Vino Santo, ma anche la tradizionale grappa trentina reinterpretata in inediti cocktail da esperti bartender, accompagnate da un tagliere di specialità gastronomiche dei territori.

In particolare, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino propone in assaggio la delicatezza gustosa di Trota Salmonata e Carpione del Garda, entrambi in versione filetto affumicato a freddo, di ASTRO – Associazione Troticoltori Trentini, il pluripremiato Olio Extravergine Garda DOP Trentino denocciolato di OlioCru e i fragranti grissini artigianali di Panificio Moderno.

La Strada dei Formaggi delle Dolomiti presenta a Vinitaly alcune eccellenze casearie simbolo del territorio. Tra queste, il Cuor di Fassa al vino, formaggio a latte crudo del Caseificio Sociale Val di Fassa affinato con Teroldego Rotaliano, che ne esalta il carattere unico. Non può mancare il Re dei formaggi trentini, il Puzzone di Moena DOP di Malga del Caseificio Sociale Val di Fiemme, prodotto con latte crudo degli alpeggi estivi, che sprigiona profumi e sapori autentici di montagna. Chiude la selezione il Caprino Cavalese stagionato, altra specialità del caseificio, dal gusto deciso e distintivo.

Spostandosi nei territori del Trentino occidentale, la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole presenta una tipica Mortandèla affumicata della Val di Non, prodotta dal Salumificio Fratelli Corrà, la leggerezza croccante delle mele essiccate del Consorzio Melinda e la preziosa dolcezza dei mieli di rododendro e tarassaco di Mieli Thun.

La collaborazione in occasione di Vinitaly rappresenta un ulteriore step nel percorso di sinergia tra Strade del Vino, Consorzio Vini e Istituto Tutela Grappa, che ha preso il via con la condivisione degli spazi di lavoro a Palazzo Trautmannsdorf e che si concretizzerà anche in altri appuntamenti nel corso dell’anno, come alcune delle iniziative del calendario Gemme di Gusto e gli educational dell’associazione delle enoteche italiane Vinarius.