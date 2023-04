di Chiara Vannini

Il Ristorante” Daniel Canzian” , che porta il nome proprio dello chef, è situato nell’elegante ma informale zona di Brera a Milano, precisamente in via Castelfidardo lontano dai rumori del traffico e immerso in un silenzio che quasi non appartiene alla ” Milano da bere” . Eleganti e informali anche gli arredamenti del locale, caratterizzati da una piacevole alternanza cromatica di beige e di blu.

La stessa piacevolezza che si riscontra nella nuova carta del menù primaverile ispirato alle materie prime di stagione, dove il gusto e la genuinità degli ingredienti sono i soli e veri protagonisti : materie prime che lo chef, orgogliosamente, racconta di acquistare nel vicino mercato di San Marco e con le quali cerca di esprimere la stagione in corso nell’ideazione dei propri piatti.

Questo menù rappresenta una summa dell’identità dello chef: tradizione gastronomica italiana da una parte con un forte accento alle proprie tradizioni con le quali è cresciuto, quelle venete.

All’assaggio i piatti, nella loro semplicità, vanno al palato in maniera diretta, dove i gusti sono comprensibili nella loro essenza. Direttamente dalle parole dello chef e patron, che si occupa dei vari aspetti imprenditoriali dell’attività, viene espressa perfettamente la filosofia che ha voluto esprimere:” piatti autentici, che non si nascondono dietro nomi e presentazioni fastose, accompagnati da un servizio di alto livello ma non formale, semplicemente accogliente: non serve altro per rendere un’esperienza al ristorante davvero memorabile” .

Da questi presupposti nasce il nuovo menu di Daniel Canzian Ristorante, che si appresta a celebrare i suoi primi dieci anni. Tra le novità da ordinare à la carte spiccano: nella sezione Antipasti, il Carpaccio di manzo e fragole e le Cappesante e rape bianche gratinate allo zenzero; tra i primi piatti, gli Spaghetti alla Carbonara e gli Agnolotti alle “canoce” in salsa al profumo di zafferano, ma anche i Ravioli del plin al mascarpone con ragu di fave e piselli; tra i secondi, il Filetto di San Pietro alle primizie con salsa alla mentuccia e il Controfiletto di manzo ai frutti rossi con sfumature di ortaggi primaverili. Il menu si conclude con il Tiramisu “Rosa del deserto” e il Croccante veneziano ai cereali con ricotta e fieno d’Alpago.

Per chi preferisce farsi guidare dallo chef è possibile scegliere invece uno dei percorsi di degustazione disponibili, a cominciare da Alta Cucina Veneta, che rappresenta la massima espressione del legame di Daniele Canzian con il territorio d’origine.

Due portate emblematiche sono il Granciporro e la Zuppetta di pesce. Come per la sezione a la carte, anche in questo menu i piatti possono variare di giorno in giorno, a seconda dell’estro dello chef e degli ingredienti che offre il mercato. Iconico è invece il percorso che comprende i “signature dishes” dello chef Canzian: tra i più amati, Grissini di mantecato veneziano, Risotto al limone con sugo d’arrosto e liquirizia e Maialino da latte caramellato.

DanielCanzian ristorante è aperto dal martedì al sabato. Dal martedì al venerdì è disponibile anche il “menu delle mezze”, una speciale proposta per il business lunch che permette di scegliere tra due o tre mezze portate, per una pausa pranzo bilanciata e all’insegna del gusto.