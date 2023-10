Maggiori informazioni sugli eventi in programma sono reperibili sul sito di Valsusa Turismo, al link:https://www.valdisusaturismo.it/blog-gusto-experience/

Ancora i marroni saranno protagonisti del weekend successivo a San Giorio. La 33esima edizione della festa inizierà venerdì 20, con la consegna e pesatura dei 50 marroni partecipanti alla gara per il miglior produttore, e proseguirà sabato, con il mercato di “Campagna amica”, il raduno Ape Piaggio e Vespa Piaggio e il pranzo con polenta e salsiccia organizzato dalla Pro loco. Si proseguirà domenica 20, con il mercato dei prodotti agroalimentari, animato dalla distribuzione delle caldarroste e dalle esibizioni musicali, che culminerà con la premiazione (ore 17,30) delle gare sulla valorizzazione del marrone.

La settimana successiva toccherà al Villar Focchiardo, con la 61a Sagra Valsusina del Marrone, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dopo la tradizionale pesatura dei marroni giovedì 12, gli appuntamenti proseguiranno sabato 14 e domenica 15 ottobre, con la mostra mercato, i menù a base di marroni e la tradizionale “brusatà”. E poi spettacoli, balli, mostre, dimostrazioni artigianali, giochi per i più piccoli e degustazioni, fino alla premiazione dei concorsi, domenica alle 16,30, che concluderà ufficialmente la sagra.

Si parte sabato 7 e domenica 8 ottobre con la 36esima edizione della manifestazione condovese: una vera e propria celebrazione del formaggio tipico nata nel lontano 1987. Un evento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Condove e la Coldiretti di Torino, che ruota attorno alla Toma di Condove, prodotto a marchio la cui zona di produzione è limitata al territorio comunale. Oltre alla mostra mercato, la fiera offrirà anche quest’anno un ricco programma di appuntamenti, tra cui spettacoli teatrali, mostre fotografiche, degustazioni di formaggi e vini e una gara di trail running: il TomaTrail. Momenti clou della manifestazione: sabato la transumanza e domenica la premiazione delle migliori produzioni vaccine e caprine.

Ceci, cipolle, toma e castagne: ecco i protagonisti dell’ottobre di Gusto Valsusa, la rassegna creata dall’Unione Montana per valorizzare i prodotti tipici locali. Dopo il successo ottenuto lo scorso fine settimana dalla prima edizione della Sagra d’le cisi (dei ceci) di San Didero e dalle Siole Pien-e di Rivera di Almese, gli appuntamenti proseguono ora con la Fiera della Toma di Condove e la Sagre del marrone di Villar Focchiardo e di San GIorio.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy