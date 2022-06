Le terre del Piave mettono in mostra le proprie eccellenze nella nuova edizione di Malanotte d’estate che prenderà il via venerdì 17 giugno per concludersi domenica 23 ottobre 2022.

Torna, dunque, la rassegna che riunisce sotto un unico cartello gli eventi dedicati ai grandi vini del Piave, come il Raboso, l’Incrocio Manzoni e il Malanotte del Piave Docg.

Tanti appuntamenti, organizzati dalle Pro Loco e Associazioni del territorio e coordinati da UNPLI Treviso, per valorizzare le eccellenze turistiche, artistiche e paesaggistiche che caratterizzano l’area del Piave.

Nell’edizione 2022 il calendario torna ad arricchirsi, dopo due anni in cui si è sofferta l’assenza di numerose Pro Loco ed enti organizzatori: dieci gli appuntamenti previsti nei quattro mesi interessati dalla manifestazione enogastronomica, all’insegna del gusto e dei sapori tipici del territorio.

Una edizione che vede rinnovarsi anche il Progetto Accoglienza e Ristorazione, dedicato alla promozione del territorio grazie alla collaborazione con ristoranti, trattorie ed osterie della zona dove gustare piatti tipici accompagnati dai vini del Piave e con le strutture ricettive della Marca Trevigiana aderenti al progetto, pronte ad accogliere in tutta sicurezza i viaggiatori con offerte dedicate. Un’occasione unica per vivere il territorio e degustare le specialità gastronomiche abbinate ai vini protagonisti della rassegna enogastronomica.

Anche quest’anno, infine, sarà possibile partecipare agli appuntamenti “Passeggiare nella natura” e “Visite guidate”, calendario di passeggiate ed escursioni naturalistiche organizzate dalle Pro Loco, in collaborazione con UNPLI Treviso, per scoprire la natura e la cultura del territorio del Piave accompagnati da una Guida abilitata.