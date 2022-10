Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre alla Reggia di Monza con la settecentesca Villa Reale, Arte del Vino organizza Monza In Vino + Wine & Sound, evento dedicato a tutti i wine lovers. Protagoniste oltre duecento etichette provenienti da tutto il Paese.

Durante le serate di venerdì e sabato, l’atmosfera si accenderà con Wine & Sound, lo special party che accompagnerà con tanta buona musica le degustazioni delle numerose proposte presenti.

Monza In Vino raccoglierà alcune delle migliori cantine provenienti da tutto il territorio nazionale. Il viaggio sarà articolato fra le varie regioni d’Italia per una panoramica completa delle diverse espressioni della produzione enologica italiana.

Le cantine presenti

Il Nord Italia è rappresentato da: La Mosca Bianca, La Palera, La Smeralda, La Culma (Piemonte), Sosol (Friuli-Venezia Giulia), Le Fiole, Vigna Alta, Pezzalunga (Veneto), Prime Alture (Lombardia), La Carreccia (Liguria), Gaiaschi e Il Ghizzo (Emilia-Romagna).

Il Centro Italia è presente con: Resinae Farm, Magione Pettirosso (Umbria), Le Crete (Toscana), Carcaia (Lazio).

Infine per il Sud Italia ci sono: Terrasolata (Puglia), Barone di Bolaro, Azienda Monteverdi (Calabria), Amuni, Baronia delle Pietre, Valle della Luna, Rocche della Sala (Sicilia).

Il programma

Oltre alla degustazione con i produttori, sarà possibile approfondire la conoscenza dei propri vini preferiti attraverso le masterclass dedicate, a cura di Ais Lombardia Monza e Brianza, partner dell’evento:

Sabato 8 ottobre

ore 15:30 Bollicine d’Italia (5 euro)

ore 17:00 Nord – Sud a confronto

ore 18:30 Grandi Rossi d’Italia (10 euro)

Domenica 9 ottobre

ore 14:00 Bollicine d’Italia (5 euro)

ore 15:30 Rosè

ore 17:00 I grandi rossi (10 euro)

ore 18:30 I vini del Centro Italia

Venerdì e sabato sera dalle 19 alle 24 Wine & Sound ravviverà il parco della Reggia: ad accompagnare le degustazioni salumi e formaggi pugliesi mentre, per i più golosi, sarà disponibile il banco degli arrosticini, il celeberrimo street food del Centro Italia.

La serata sarà animata dalle note dei dj più famosi di Milano come Francesco Galli Dj insieme a un sassofonista che si esibirà dal vivo per una performance dedicata alla lounge music, per godere con tutti i cinque sensi degli splendidi tramonti che faranno da cornice a uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

La manifestazione in pillole

Monza In Vino

Reggia di Monza

8, 9 ottobre 2022

Orari:

Sabato 8 ottobre dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 9 ottobre dalle 12 alle 21

Ticket 20 euro | Ticket ridotto del 25% per soci AIS e Fisar

Comprende calice, taschina e degustazioni illimitate.

Wine & Sound

Reggia di Monza

7, 8 ottobre 2022

Orari:

Venerdì 7 e sabato 8 dalle 19:00 alle 24:00

Ticket 10 euro | Ticket ridotto del 25% per soci AIS e Fisar

Con calice, taschina e 3 degustazioni a scelta