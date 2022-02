Milano -Michela sblocca il cellulare, un tap, ed ecco che in 30 secondi il suo calice si riempie di Chardonnay. É ufficiale, apre il primo Digital Wine Bar di Milano: il Winelivery PoP.

L’apertura del locale, in Corso di Porta Ticinese 60, ancora una volta rivoluziona il mondo del beverage: Winelivery, che dal 2016 consegna Vini, Birre e Drink in 30 minuti alla temperatura perfetta di consumo, da oggi, oltre a raggiungere i clienti sull’uscio di casa con la consegna al piano, li incontra anche di persona con la consegna al tavolo, creando una vera e propria esperienza Phygital. Sì, perché il Winelivery PoP è un locale dal design moderno e accattivante, dove si sceglie, si ordina e si paga direttamente con il cellulare, semplicemente aprendo la stessa app già scaricata da oltre 1 Milione di Italiani. L’esperienza, contemporaneamente fisica e digitale, è arricchita persino dalla possibilità di degustare calici di vino guidati da un Sommelier virtuale, che attraverso un sofisticato sistema di algoritmi suggerisce la bottiglia perfetta per ogni palato, con tanto di stuzzichini sfiziosi e taglieri.

Nel nuovo format del Winelivery Pop, si riconosce subito la capacità dell’azienda di creare un’esperienza come sempre premium ma accessibile, così come la sua attitudine a stare vicino ai propri clienti a 360 gradi. Infatti, la società oltre a coccolare i suoi clienti sul piano digitale, che continua il suo sviluppo con iniziative sempre nuove sull’App per bere!, mostra subito la stessa abilità anche sul nuovo format fisico. Tant’è che questo mese, Winelivery ha sorpreso con ben due novità tutti gli appassionati del Brand: se in App possono approfittare di un’iniziativa straordinaria che prevede “Consegne Gratis per tutto il mese di Febbraio in tutta Italia”, allo stesso tempo, chi si reca fisicamente al Wine Bar, potrà addirittura trasformare da qui in avanti il suo uscire a bere qualcosa, in un Uscire e Bere Gratis. Infatti, grazie ai Tappi, i punti fedeltà di Winelivery che si ottengono sia ordinando da bere a casa, che invitando i propri amici ad utilizzare l’app, anche nel Winelivery Pop si possono ottenere Giftcard per bere gratis il proprio drink preferito.

Così, uscendo per passare una serata al Wine Bar di Corso di Porta Ticinese, ci si trova immersi in un ambiente pensato per chi ama stare in compagnia, in cui vivere esperienze dal gusto ogni volta diverso, destinato a diventare entro il 2023, come spiega Francesco Magro, Amministratore Delegato della Società, “la prima catena retail di Wine&Beverage in Italia.”

Cos’è Winelivery?

Winelivery è l’App per bere, con servizio di consegna in 30 minuti di bevande alla temperatura ideale, che permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App (disponibile su App Store e Google Play). “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica.

La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo dalla Sicilia all’Alto Adige con oltre 60 store.

Winelivery PoP è il Digital Wine Bar, situato in Corso di Porta Ticinese 60 a Milano. Il bar-enoteca, dedicato a chi ha l’App Winelivery sul telefono, offre ai propri clienti un’esperienza al 100% Digital e Cashless. Nel locale si ordina e si paga tramite App direttamente dal tavolo ed è possibile degustare Vini, Birre, Cocktail e Superalcolici accompagnati da taglieri e stuzzichini. Il locale offre anche la possibilità di consultare un Sommelier virtuale che saprà guidare la scelta dei prodotti da assaggiare, indicando i più adatti ai gusti e all’occasione. Dopo l’esperienza nel Wineivery Pop, è possibile continuare ad ordinare comodamente da casa, con delivery gestite direttamente dal Wine Bar.