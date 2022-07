La prima ondata di calore dell’anno in Italia è stata annunciata con una precocità senza precedenti. Oltre a essere un evidente e drammatico indicatore del cambiamento climatico, evidenzia anche un rischio per il nostro organismo.

La quantità di sudore espulsa in estate aumenta. Sapendo che anche una leggera disidratazione può avere ripercussioni sul corpo e sulla mente, è particolarmente importante reintegrare i liquidi persi in quantità sufficiente durante la stagione estiva. Per incoraggiare il consumo di acqua e ridurre l’uso della plastica, Waterdrop ed Appinio hanno condotto uno studio (effettuato il mese scorso su un campione di 1000 persone tra i 17 e i 99 anni) sull’idratazione della popolazione italiana. I risultati emersi sono molto indicativi, vediamo nel seguito

Il 50% della popolazione italiana non beve abbastanza acqua al giorno! Questa percentuale aumenta a 60,4% quando si parla di persone sopra i 65 anni.

Spesso, quando arriva il caldo, sostituiamo l’acqua con una soda o una bevanda zuccherata. Queste bevande non svolgono il ruolo di idratare. Al contrario, aumentano la sensazione di sete. L’acqua costituisce più della metà della nostra massa corporea. Mantenere una buona idratazione è fondamentale per il nostro benessere. Una delle funzioni più importanti dell’acqua nel nostro corpo è quella di trasportare i nutrienti e l’ossigeno alle cellule. L’acqua è il componente principale di diversi organi vitali: circa il 75% del cervello o il 71% del fegato sono costituiti da acqua. Sotto questa luce, è chiaro che un buon livello di idratazione è vitale e contribuisce positivamente al nostro benessere generale, soprattutto in estate.

Il 78,6% dei partecipanti ha avuto segni di disidratazione.

La disidratazione è comune, soprattutto in estate durante le ondate di calore, ma anche durante tutto l’anno. Solo che ci facciamo meno caso. Tuttavia, mantenere un livello di idratazione sufficiente ci permette di mantenere alti i livelli di energia, il corretto funzionamento delle cellule e la salute della pelle. I segni di disidratazione sono la ritenzione idrica, la secchezza delle fauci, il mal di testa e altro ancora. Quando si manifestano questi segnali, tendiamo a cercare bibite, succhi di frutta o bevande analcoliche, ma l’acqua non è la prima scelta per la maggior parte di noi. Soluzioni più sane, come frutta e verdura fresche o microdrinks, possono essere parte della soluzione.

Il 52,6% delle persone non sente il bisogno di bere e il 44,2% non ci pensa.

Questa è un’osservazione comune nella comunità di Waterdrop. È grazie al feedback della sua comunità che l’azienda ha sviluppato un tracker per applicazioni di idratazione e un tappo intelligente. L’applicazione consente di tenere traccia del consumo di bevande e di fissare obiettivi giornalieri insieme al tappo intelligente, che consente anche di filtrare l’acqua grazie al sistema UV-c. Un grande aiuto per tutti coloro che vogliono passare a uno stile di vita più sano!

L’80% beve ancora acqua in bottiglia

Eppure, l’industria delle bevande è una delle più inquinanti. Questo è ovviamente legato all’uso massiccio di plastica, ma anche alle emissioni di CO2 legate al trasporto. Quando si trasportano casse di acqua in bottiglia, le loro dimensioni e il loro peso fanno sì che il numero di camion utilizzati per poche migliaia di bottiglie sia smisurato. Spesso una bottiglia deve percorrere molti chilometri tra la fonte, l’impianto di imbottigliamento, l’impianto di etichettatura, i vari centri logistici e il punto di distribuzione finale. Quando arriva a casa vostra ha già un’impronta di carbonio molto grande. In un Paese in cui l’accesso all’acqua corrente sicura è possibile per un’ampia maggioranza della popolazione, esistono soluzioni anche per i più restii, tra cui la filtrazione.

Questi 6 consigli per l’idratazione possono aiutarvi a essere felici e sani, dentro e fuori