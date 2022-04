Oranfrizer è presente a Cibus, come da tradizione oramai consolidata. L’azienda leader in Italia per la coltivazione e la distribuzione di agrumi è radicata in Sicilia (ha la sua sede a Scordia in provincia di Catania) dal 1962. Fondata dal Cavalier Giuseppe Alba è poi cresciuta con la guida dei figli Nello e Alessandro.

Oranfrizer fa parte del Gruppo Unifrutti

Nel 2020 è entrata a far parte della divisione italiana del Gruppo Unifrutti. Il suo core business è, da sempre, l’arancia rossa coltivata principalmente nella Piana dell’Etna (nella provincia di Catania), tramite una filiera corta e attenta. Oranfrizer è glocal, le sue attività di esportazione sono in continua evoluzione, i suoi frutti freschi e trasformati sono un’eccellenza del made in Italy e viaggiano verso i paesi d’Europa ed oltre i suoi confini.

A Cibus protagonista il nuovo design per la linea Oranfrizer Juice

Per l’azienda catanese, in questa oramai imminente edizione di Cibus, sarà protagonista il design della nuova linea di spremute di Oranfrizer Juice. L’immagine grafica delle spremute fresche da 750 ml è stata creata per raggiungere in modo più efficace il consumatore attento a genuinità e naturalezza.

La nuova veste comunica al primo sguardo il valore differenziante e competitivo della linea: un succo 100% naturale con un alto contenuto di Vitamina C, ottenuto dai frutti selezionati nei migliori raccolti, cui non si aggiunge né si toglie niente.

Un prodotto “come fatto in casa”, che conserva tutte le proprietà organolettiche di natura. Fanno parte della nuova linea la spremuta di Arancia Rossa di Sicilia IGP, di Arancia Bionda, di Mandarini, di Pompelmo Rosa e di Ananas.

Nello stand in mostra veri alberi e varietà di agrumi

Nell’area espositiva saranno in mostra veri alberi e le varietà di agrumi raccolti in primavera, ci saranno le arance rosse Tarocco Meli, cultivar tardive che da pochi giorni sono state protagoniste di un’esportazione test in Giappone completata con successo.

Ci saranno anche le arance rosse Tarocco Sant’Alfio e Tarocco Sciara, le arance bionde Lane Late, il limone Bianchetto. Inoltre sarà possibile esplorare le più recenti e sostenibili confezioni di agrumi che Oranfrizer ha già introdotto sui mercati nazionali.

Il 3 maggio sarà presentata BSG Padel Cup 2022

Oranfrizer sviluppa attività mirate di marketing e comunicazione per diffondere sane abitudini alimentari, è partner della BSG Padel Cup 2022 che sarà presentata al Cibus il 3 maggio dalle ore 10 nel Padiglione 4 Stand C010, per l’occasione sarà presente il campione italiano Alessandro Tinti. I prodotti di Oranfrizer quest’estate saranno gustati durante il tour BSG Padel Cup 2022, per promuovere uno sport che cresce a ritmi altissimi, in Italia lo praticano circa 500 mila sportivi nelle fasce d’età comprese tra i 25 e 54 anni.