Manca sempre meno alle Giornate della Verace Pizza Napoletana: la grande festa di AVPN per raccontare 40 anni dell’Associazione che ha reso la pizza un fenomeno dal carattere mondiale. Una cinque giorni, da sabato 29 giugno a mercoledì 3 luglio, che vedrà i grandi pizzaioli dell’Associazione, istituzioni, comunicatori e professionisti del settore insieme per ripercorrere l’evoluzione del prodotto che più di tutti identifica la cultura gastronomica tricolore, raccontando la storia e i successi dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, da sempre ambasciatrice della pizza d’eccellenza in Italia e nel mondo. Più di una celebrazione del quarantennale: un vero e proprio tributo all’arte bianca che darà il via a uno spettacolo di impasti da sogno e grandi abbinamenti nel cuore di Napoli. Sarà proprio la sede centrale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana di Capodimonte (via Capodimonte, 19/A) il teatro di tutti gli incontri in programma: degustazioni, convegni e cene esclusive per celebrare la regina degli impasti in ogni sua forma e sapore.

“L’attesa per le Giornate della Verace Pizza Napoletana sta per terminare – afferma Antonio Pace, Presidente di AVPN – Non vediamo l’ora di dare il via ai festeggiamenti condividere questo emozionante traguardo con tutti i pizzaioli soci, che dagli inizi ad oggi hanno scritto il successo della nostra Associazione. Un anniversario che premia tanto la nostra attività quanto il valore della pizza nel mondo e che vogliamo dedicare a tutti i professionisti e addetti ai lavori che da sempre ci sostengono e al pubblico di appassionati di tutto il mondo. Diamo il via a cinque giornate a tutto tondo che racconteranno i sapori, le storie e i grandi volti dell’arte bianca come mai prima d’ora, per rendere Napoli, ancora una volta, l’hub centrale nella divulgazione e valorizzazione di questo straordinario prodotto”.

Tra le tante attività in programma, cresce l’attesa per “Un Abbinamento Verace”, l’appuntamento incentrato sull’affascinante binomio pizza-vino, il percorso portato avanti dall’Associazione per valorizzare i gusti della pizza, dai sapori classici ad accostamenti più creativi, insieme ai grandi vini del territorio e non solo. Quattro serate degustazione che vedranno i maestri pizzaioli AVPN provenienti da tutto il mondo proporre un menu inedito in abbinamento ai vini selezionati da AIS Campania.