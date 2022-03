La regione più desiderata come meta enogastronomica dai turisti italiani è la Toscana: è

quanto emerge dal “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano”, condotto e coordinato

da Roberta Garibaldi che attesta che “gli stranieri infatti indicano sempre l’Italia tra le mete

preferite e quando scelgono di nominare una regione citano la Toscana, che viene quindi

riconosciuta come vero e proprio brand legato al turismo enogastronomico”. E quale

modo migliore per prolungare le esperienze vissute in vacanza se non attraverso

souvenir enogastronomici che rievochino i sapori autentici e genuini della

tradizionale cucina toscana?

Secondo un’indagine svolta da Passione Toscana, la startup innovativa che, attraverso il

suo portale online, valorizza i prodotti tipici del Made in Tuscany che si tramandano di

generazione in generazione grazie all’amore e alle sapienti mani di artigiani e produttori, le

tipicità food&wine più amate e più acquistate da italiani e stranieri sono salumi, formaggi

e vini rossi. Secondo la survey svolta dalla startup emerge che il 55% delle vendite è

occupato da salumi (al 30%) e formaggi (al 25%), mentre per quanto riguarda i vini il 70%

dei clienti preferisce i rossi.

Guanciale, finocchiona e prosciutto nella top 3 dei prodotti più acquistati in Olanda e

Danimarca, mentre i francesi amano l’olio d’oliva ed il Lardo di Colonnata

Ma quali sono le eccellenze tipiche made in Tuscany più amate dagli stranieri?

Secondo l’indagine di Passione Toscana, i prodotti che hanno performato meglio

all’estero, dove acquista il 60% della clientela della startup, sono le box che

contengono più categorie merceologiche, quali Toscana Tipica, Maremma Mia 2,73% e

Aperitivo Toscano 2,54%, seguite dalle tipicità singole come Olio extravergine in latta per il

2,12% delle preferenze dei clienti, Vino Nobile Montepulciano per il 1,5%, Lardo di

Colonnata per il 1,39%, Prosciutto di Cinta senese al 1,14% e Pecorino Semistagionato al

1,11%. Se in Francia amano l’olio di oliva toscano ed il Lardo di Colonnata, Olanda e

Danimarca preferiscono invece i salumi come guanciale, finocchiona e prosciutto. A

dominare la classifica incontrastata dei food made in Tuscany più amati in Germania è

invece il Pecorino Doc.

La preferenza verso i cofanetti con le delizie enogastronomiche toscane attesta l’interesse

dei clienti stranieri, che rappresentano il 60% degli acquirenti sul portale, non verso un solo

prodotto, bensì al “cesto” completo di tutti i prodotti e ingredienti, per ricreare la ricetta

desiderata e l’atmosfera vissuta durante il viaggio tra i sapori autentici della regione. Gli

italiani invece sono soliti acquistare una sola categoria di prodotti alla volta, mentre

durante le festività anche nel Belpaese vengono preferiti i “cesti” e gli ordini più completi.

Montepulciano, Montalcino e Maremma tra i vini preferiti dai clienti stranieri

Ma quali sono invece i vini preferiti più acquistati sul portale? Se gli italiani preferiscono

Chianti e Bolgheri, gli stranieri invece prediligono i vini di Montepulciano, Montalcino e

Maremma. “Tenere monitorate costantemente le preferenze dei nostri utenti ci permette di

intercettare le loro esigenze e continuare quindi a garantire ai nostri clienti un’esperienza

unica in grado di portare direttamente a casa i sapori genuini ed autentici della variegata

enogastronomia toscana” – affermano i due co-founder della startup.

Passione Toscana: la nascita della startup e i prodotti tipici in store

Nata dall’intuizione di due giovani toscani under 30, Tommaso Laurenti e Leonardo

Angelucci, Passione Toscana presenta sul suo portale oltre 500 eccellenze

enogastronomiche tipiche della Toscana come oli, vini, salumi, formaggi, dolci e molti altri

che provengono da oltre 150 produttori locali. Dal Vin Santo del Chianti classico al

Lardo di Colonnata, dal Brunello di Montalcino ai Cantucci, passando per i vini di

Bolgheri, il Pecorino Toscano DOP, la Vernaccia di San Gimignano DOCG: questi sono

solo alcuni dei più famosi prodotti tipici toscani che è possibile acquistare sulla piattaforma.

Si tratta di eccellenze tipiche di qualità che contano molte certificazioni (41 DOC, 11

DOCG, 6 IGT, 16 DOP, 15 IGP ed oltre 26 presidi Slowfood).