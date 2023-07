Riccione, 28 luglio 2023. L’ultimo appuntamento di domenica al casello dell’autostrada con Riccione Piadina ha un obiettivo: battere il record di 16.000 piadine distribuite gratuitamente la scorsa settimana. Perché Riccione Piadina vuole che quanti più turisti rientrino a casa con un buon ricordo e la voglia di tornare in Romagna.

Per tutte le domeniche di luglio Riccione Piadina ha deciso di regalare confezioni e assaggi a chi è in procinto di partire alla fine delle vacanze. Un appuntamento che attira ogni volta una folla con persone che arrivano con ogni mezzo, in auto, in moto, ma anche in risciò, in monopattino, in bicicletta e persino a piedi.

Il colorato villaggio arancione di Riccione Piadina torna al casello per l’ultima data in programma domenica 30, dalle 16, con la musica e le dirette di Radio Studio+, tanti palloni gonfiabili per tutti e migliaia di assaggi e confezioni di “Meraviglie di Piadine” in omaggio come gustosi souvenir per salutare i turisti e invitarli a tornare presto a Riccione e in Romagna.

All’invito a tornare a Riccione si aggiunge l’invito a visitare Piadina Experience, il primo museo interamente dedicato alla piadina a San Giovanni in Marignano che sta suscitando grande interesse. E proprio direttamente da Piadina Experience domenica al casello di Riccione arriverà una sorpresa!