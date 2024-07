Si conclude con grande entusiasmo la seconda edizione della Maratona Gastronomica di EcceBio, un’iniziativa dedicata alle eccellenze oleicole e olivicole biologiche europee che ha saputo conquistare i palati ed i cuori dei consumatori romani. Grazie al programma triennale EcceBio cofinanziato dall’Unione Europea e da Unaprol, l’attività si è articolata in una serie di eventi che ha interessato complessivamente ben 240 giornate promo-informative.

Non è un caso che questa maratona si sia svolta a Roma, una città con una profonda relazione storica con l’Olio Extra Vergine di Oliva. Gli antichi Romani consideravano l’olio un bene prezioso, utilizzato non solo in cucina ma anche per scopi medicinali e rituali. La presenza del Monte Testaccio, una collina artificiale di oltre 50 metri di altezza formatasi nel tempo con le macerie delle anfore utilizzate nei commerci fluviali di Olio e altre materie prime, testimonia l’importanza di questo prodotto nell’antichità e nella cultura romana.

A partire da lunedì 10 giugno, la maratona ha coinvolto 3 punti vendita della catena Conad e 5 ristoranti delle rinomate catene “Cavalletti” e “Ricci il Salumiere”, creando un percorso del gusto che ha coinvolto Roma e provincia in un apprendimento guidato sui benefici del biologico. I consumatori hanno avuto l’opportunità di partecipare a degustazioni e momenti informativi, scoprendo le virtù qualitative e organolettiche nonché la versatilità in cucina dell’Olio Extra Vergine di Oliva biologico e delle Olive biologiche.

Un successo oltre le aspettative

L’iniziativa ha registrato un’affluenza sorprendente, confermando il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell’Unione Europea certificati e distinguibili dal caratteristico logo con la fogliolina stellata. Il personale degli esercizi coinvolti, supportato da strumenti informativi, ha illustrato le proprietà e gli usi dell’olio EVO e delle olive biologici, proponendo assaggi e abbinamenti.

La clientela è stata facilitata dalla consultazione del ricettario digitale accessibile tramite codice QR presente sui bigliettini da visita e sui collarini delle bottiglie, offrendo ai consumatori un’esperienza sensoriale unica, permettendo loro di scoprire le proprietà organolettiche e l’importanza di un corretto abbinamento dell’olio nelle ricette. Perché la scelta corretta di un buon Olio Extra Vergine di Oliva e di qualità come quello Biologico può trasformare una semplice bruschetta in un’esperienza gourmet.

La maratona gastronomica di EcceBio non solo ha celebrato l’eccellenza e il gusto dei prodotti biologici, ma ha anche posto l’accento sull’importanza della sostenibilità. L’adozione di accurate pratiche agricole biologiche non solo migliora la qualità del prodotto finale, ma contribuisce anche alla salvaguardia dell’ecosistema e alla tutela del benessere dei consumatori. La coltivazione biologica dell’olivo permette di evitare l’impiego di sostanze che impattano sull’ambiente, preservando così la biodiversità e migliorando la salute del suolo e la qualità del prodotto finale.

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, iniziative come queste dimostrano come sia possibile coniugare gusto, qualità, tradizione e rispetto per l’ambiente. E la certificazione europea del biologico ne rappresenta la migliore garanzia.