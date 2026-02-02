A febbraio Torino diventa il palcoscenico di un percorso enogastronomico che attraversa territori, storie e identità del Piemonte con il programma di eventi “Aspettando il Salone del Vino Torino 2026” che mette in dialogo ristoranti, bistrot ed enoteche con cantine, consorzi e produttori simbolo delle diverse aree vitivinicole regionali.

Dopo i primi appuntamenti di gennaio, il ciclo riparte mercoledì 4 febbraio al Ristorante Silos con “La creatività di Silos incontra i vini di Albugnano”. In questo incontro, la cucina moderna e creativa del locale dialoga con i vini promossi dall’Enoteca Regionale di Albugnano, custode delle eccellenze vitivinicole tra il Nord Astigiano e la Collina Torinese, raccontate attraverso calici che parlano di storia, paesaggi e tradizioni.

Il giorno seguente, giovedì 5 febbraio, il ristorante Cubique ospita “I sapori di Cubique incontrano i calici della Cantina Ceste”. Una proposta degustativa con i loro piatti più iconici che mettono in relazione la cucina tecnica e precisa del locale con i vini Ceste,cantina storica di Govone, capace di interpretare Langhe e Roero con eleganza e coerenza.

Il martedì 10 febbraio è la volta di Rossorubino, ristorante-enoteca nel cuore di Torino. Un contesto informale ma curato, dove piatti stagionali e una selezione attenta di vini accompagnano il racconto del produttore ospite. La serata verrà accompagnata dalla Cantina Dellerba, giovane realtà sostenibile, che attraverso i suoi vini racconta la storia e il territorio unico del Pinerolese.

Mercoledì 11 febbraio il viaggio si sposta nel Canavese con “Degustare il territorio: Cantina Alberand al Barotto”. Al Barotto, ambiente conviviale e accogliente, i vini dell’Azienda Agricola Alberand raccontano una viticoltura familiare e artigianale, fatta di raccolte manuali e rispetto delle tradizioni. La proposta è con menù alla carta.

Giovedì 12 febbraio si torna alla tradizione più autentica da Madama Piola, locale simbolo della cucina piemontese. Una serata speciale che nasce dalla collaborazione con una cantina partner del ristorante, pensata per celebrare il legame profondo tra territorio, cucina e vini che ne raccontano la storia, in un percorso di gusto e condivisione.

Venerdì 13 febbraio alla Piola PoDiCiotto, affacciata sul Po e immersa in un’atmosfera conviviale e autentica, prenderà vita l’evento “PoDiCiotto nel Cuore delle Langhe”. Un incontro tra la cucina piemontese più genuina – fatta di piatti semplici e rassicuranti – e i vini dell’Azienda Agricola Luigi Tosa, realtà storica delle Langhe che lavora vigneti assolati e scoscesi con una filosofia artigianale e profondamente legata al territorio. Una serata che profuma di casa, condivisione e tradizione.

Martedì 17 febbraio il Ballatoio Bistrot ospita “Calici in festa: Le More Bianche di Bovio Alessandro al Ballatoio”. Qui, una cucina semplice ma curata incontra i vini di Le More Bianche di Bovio Alessandro, realtà che punta su equilibrio, identità e autenticità, offrendo un’esperienza di degustazione sincera e diretta.

Mercoledì 18 febbraio, nella raffinata cornice di Adelaide!, ristorante nel cuore di Torino, si terrà la masterclass “Donne del Vino”: un incontro dedicato alle protagoniste del panorama vitivinicolo, tra racconti, degustazioni e visioni al femminile. Saranno tre le ospiti della serata: Agnese Caprioli per l’azienda Tommaso Cappa, Chiara Drocco di Cascina Adelaide, Eleonora Costa per l’azienda agricola Crealto.

Giovedì 19 febbraio è dedicato all’Alto Monferrato con “Dal Cuore del Monferrato: Vini Ovada in Tavola” alle Antiche Sere. Un ristorante che incarna la tradizione piemontese accoglie i vini del Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG, per raccontare uno dei grandi rossi piemontesi, e per conoscere le sue annate storiche.

Martedì 24 febbraio al Rabaré va in scena “Rabarè X Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato”. Una cucina italiana contemporanea accompagna i vini del Consorzio Tutela Vini del Cocconato, espressione di un territorio collinare ricco di identità e tradizioni.

Il giorno successivo, mercoledì 25 febbraio, Buatta ospita “Isola d’Asti in Calice”, incontro tra una cucina rustica e conviviale e i vini dei Produttori di Isola d’Asti, che raccontano una denominazione profondamente legata alla propria storia e al lavoro dei produttori locali.

Giovedì 26 febbraio il percorso prosegue da Vitel Etonné con l’evento “Alla scoperta delle Langhe in un Calice”. In un ambiente informale ma curato, la proposta gastronomica si basa sulla stagionalità, sulla qualità della materia prima e sulla produzione artigianale di pasta fresca. In questo contesto, la cucina piemontese contemporanea dialoga con i vini promossi dall’Associazione I Sörì di Diano, che valorizza le vigne più soleggiate delle Langhe come autentica espressione di biodiversità e identità territoriale.

La rassegna si conclude venerdì 27 febbraio al Connubio con “Sorsi di Tradizione: Pinerolese al Connubio”. Qui, la creatività gastronomica del ristorante dialoga con i vini del Consorzio DOC Pinerolese, che dal 1996 tutela e promuove una viticoltura ricca di varietà autoctone e stili distintivi.