Dopo la partecipazione al Summer Fancy Food 2022 di New York, il Consorzio DOP Fontina è tornato negli Stati Uniti con il Consorzio del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, per partecipare per la prima volta al “Winter Fancy Food 2024” di Las Vegas, la più grande fiera invernale USA dedicata alle specialità alimentari di tutto il mondo.

Durante i tre giorni dell’evento, svoltosi dal 21 al 23 gennaio, buyer, distributori e gli altri operatori del settore statunitensi, hanno potuto assaggiare l’alta qualità e l’unicità della Fontina DOP insieme anche tanti ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo americani.

Il Direttore del Consorzio DOP Fontina, Fulvio Blanchet: “La Fontina DOP è il prodotto valdostano più iconico e conosciuto non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, che è il principale mercato per l’export della Fontina DOP. Le operazioni volte a far conoscere la nostra eccellenza e le sue qualità uniche in contesti prestigiosi come quello del Winter Fancy Food di Las Vegas, insieme ad altri prodotti italiani sono di enorme importanza strategica per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio. La presenza del nostro Consorzio in queste importanti manifestazioni in territorio americano permetterà di accrescere, presso i buyer, i distributori e gli altri operatori del settore statunitensi, la conoscenza delle peculiarità uniche della Fontina DOP con lo scopo ultimo di migliorarne la riconoscibilità sul mercato e la valorizzazione”.

La partecipazione al Winter Fancy Food 2024 fa parte di “Top Tales: Un pezzo d’Europa sulla tua tavola“, un progetto più ampio sostenuto dall’Unione Europea volto a promuovere le Fontina DOP, Riso di Baraggia biellese e vercellese.