L’evento da non perdere nella Capitale è il 30 marzo 2023. La serata “SWEET OR SPICY NIGHT OUT” è un omaggio del Consorzio di Tutela Provolone Valpadana a tutti i romani. Non è una degustazione, non è una performance, non è un walk around tasting. È tutto questo e di più, un apéro show indimenticabile, grazie alla straordinaria versatilità di questo formaggio, al talento dei NuArt – artisti di fama internazionale – e a una location normalmente inaccessibile al pubblico. Sarà infatti la splendida Villa Aurelia al Gianicolo ad ospitare l’evento gratuito, in scena dalle 19.00 alle 22.30, i primi trecento appassionati che si accrediteranno a questo link. Data l’elevata richiesta di partecipazione è fortemente consigliata la prenotazione anticipata.

Dalle 18 alle 19 si terrà invece l’anteprima per la stampa e le istituzioni (accredito solo su invito)

“È con grande soddisfazione che invitiamo gli abitanti della Città eterna a partecipare a questa iniziativa così strettamente legata al Provolone Valpadana DOP, considerato che i romani risultano essere tra i più assidui utilizzatori di questo formaggio. Sebbene nel 2022 sia stato registrato un lieve arretramento produttivo – afferma il Presidente del Consorzio, Libero Stradiotti – determinato dai noti aumenti sia nell’alimentazione delle mandrie che nei costi di energia per la trasformazione, l’andamento di questi primi mesi del corrente anno ci fanno ben sperare in un pronto recupero. Questa serata è rivolta a tutti i consumatori che apprezzano ed amano il Provolone Valpadana DOP, perché possano conoscerne ancor meglio le sfumature e le potenzialità di abbinamento. Il connubio con la performance art non fa che esaltare un’esperienza di assaggio che oggi deve sempre più essere multisensoriale e stimolante. Rappresentiamo un prodotto unico e questo evento lo sarà altrettanto”.

L’esclusiva serata rientra nell’ambito delle attività promozionali previste dal progetto “CHOOSE YOUR TASTE, SWEET OR SPICY, ONLY FROM EUROPE”, campagna triennale voluta dal Consorzio, che gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea e si propone di migliorare il grado di riconoscibilità dei prodotti a marchio europeo di qualità e aumentarne competitività e consumo.

Per tutta la durata dell’evento, saranno presenti due spazi dedicati alla degustazione del prodotto in purezza, organizzati in due diverse aree della Villa. Uno sarà dedicato al Provolone Valpadana DOP nella sua versione piccante e uno alla sua variante dolce. Inoltre, verranno proposte ricette create appositamente per la serata, con abbinamenti food & wine studiati per valorizzare le caratteristiche organolettiche del formaggio protagonista dello show.