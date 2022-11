Tartufo e cioccolato, un binomio golosamente vincente. Lo sa bene Appennino Food Group S.p.A., azienda italiana con sede a Savigno (Bo), nata nel 1985 da una passione di Luigi Dattilo. Rispetto per la terra, per il prodotto e di chi lo sa apprezzare sono i pilastri su cui Appennino Food Group fonda la propria filosofia, che l’ha resa tra le più importanti imprese del settore tartufo. A fianco di Luigi Dattilo, il fratello Angelo Dattilo, responsabile del comparto produttivo, che opera per garantire ai clienti standard qualitativi di alto livello e la possibilità di scegliere tra nuovi prodotti e Roberto Fattore che si occupa nella selezione delle migliori materie prime.

La collaborazione con Domori scaturisce proprio dalla volontà di proporre al mercato un prodotto dove gli attori in gioco sono due eccellenze nei loro rispettivi campi, aziende di prima generazione, animate dalla stessa filosofia tesa a ricercare solo il massimo della qualità. Domori nasce nel 1997 per opera di Gianluca Franzoni, una mente creativa che ha letteralmente rivoluzionato il mondo del cioccolato. E’ stata la prima azienda a usare solo cacao pregiato puntando sull’alta qualità. La prima a produrre un cioccolato con il cacao criollo, il più raro e prezioso. Basti pensare che oggi rappresenta solo lo 0.001% di tutto il cacao prodotto nel mondo. Una scelta coraggiosa che consente di produrre un cioccolato con un’ampia gamma di profili aromatici e allo stesso tempo di rispettare e conservare la biodiversità.

L’esperienza nella selezione del tartufo di Appennino Food Group unita all’impegno di Domori nella ricerca del cioccolato più pregiato hanno dato vita a una gamma di prodotti dal gusto unico e inimitabile. Coerentemente con il progetto “Tartufo tutto l’anno” sostenuto da Appennino Food Group sono state impiegate varie specie di tartufo e nello specifico le due aziende hanno prodotto le seguenti referenze