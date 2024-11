Il vino italiano continua a conquistare il palato degli appassionati di tutto il mondo, e una recente tendenza lo conferma: dall’analisi dell’Osservatorio UIV-Vinitaly emerge che negli Stati Uniti il Prosecco ha superato lo Champagne in termini di vendite e popolarità.

Questo traguardo non solo sottolinea il successo delle aziende vinicole italiane, ma celebra anche il riconoscimento di un prodotto unico per tradizione.

Grazie alla sua versatilità, freschezza e accessibilità, il Prosecco si è imposto come una scelta ideale per aperitivi, celebrazioni e momenti conviviali, adattandosi perfettamente alle abitudini sia italiane che americane. Diversamente dallo Champagne, spesso percepito come un prodotto esclusivo e destinato a occasioni speciali, il Prosecco rappresenta un piacere alla portata di molti e una scelta di totale qualità.

Per chi desidera esplorare il vasto panorama dei vini italiani, il successo del Prosecco è solo una delle tante testimonianze della capacità del nostro Paese di offrire eccellenza e varietà, adatte a ogni occasione e palato.

Il successo del Prosecco e dei luxury wine italiani negli USA: tutti i dati

Negli Stati Uniti, il Prosecco ha superato lo Champagne, diventando il leader tra le bollicine sia per volume che per valore. Questo risultato significativo, messo in evidenza dall’Osservatorio UIV-Vinitaly durante l’evento Vinitaly USA, emerge da un’analisi approfondita delle vendite basata sui dati SipSource aggiornati ad agosto.

Entrando nel dettaglio del trend export vini italiani abbiamo assistito a un successo del Prosecco negli USA con una quota del 28%, superando il 26% detenuto dallo Champagne.

Le bollicine italiane sono ormai protagoniste del settore, arrivando a rappresentare il 37% delle vendite di vino italiano negli USA. Questo risultato si riflette anche nel fatto che, a differenza di molte altre categorie, gli spumanti italiani hanno registrato un aumento delle vendite del +1,5% tra gennaio e agosto 2024.

Interessante anche il quadro dei luxury wine italiani. Mentre il segmento di fascia alta nel mondo del vino sta vivendo una flessione, con un -7% complessivo e punte di -16% per i francesi, i vini di lusso italiani vanno in controtendenza.

Le etichette rosse made in Italy dal valore superiore ai 50 dollari mostrano infatti un incremento del +3% nelle vendite a valore, dimostrando che il vino italiano nel mercato USA riesce a essere competitivo anche nelle fasce premium.

La crescita del Prosecco: trend export vini italiani in USA

Gli Stati Uniti sono tra i maggiori consumatori di vino italiano, rappresentando 29% delle esportazioni globali. Secondo le stime, vi è stata una notevole crescita nel primo semestre del 2024, con un valore complessivo delle esportazioni di 939 milioni di euro, in aumento del +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche i volumi seguono un trend positivo, registrando un incremento del +2,5%.

Tra le categorie di prodotto, i vini fermi dominano la scena con 668 milioni di euro, seguiti dai vini spumanti che raggiungono 260 milioni di euro. È proprio in questo contesto che il Prosecco si distingue come il vero motore del successo, contribuendo con ben 225 milioni di euro al totale del primo semestre.

Con il suo stile unico e accessibile, il Prosecco incarna perfettamente la passione degli americani per la cultura culinaria italiana, sia in termini di cibo che di vino, ed è per questo che si trovano all’apice delle vendite internazionali.

Una vittoria su tutti i fronti, quindi, la quale disegna e incarna il simbolo dell’attrattiva e della qualità che caratterizzano l’intero comparto vinicolo italiano.