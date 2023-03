Presentato il Tiramisù Cookbook 2023: una raccolta imperdibile delle più golose ricette di tiramisù dell’anno. Tra le versioni più curiose il Radicchiomisu, il Tiramisù Tropical con il mango del Tiramisù Club Brasile e Su Tirami, ispirato al famoso sushi

Non è ancora la Tiramisù World Cup, ma è il Tiramisù Day. La giornata internazionale dedicata al dolce al cucchiaio più amato nel mondo si celebra martedì 21 marzo con una versione nuova del dessert: lo Stregamisù per la prima volta con l’aggiunta di alcol. E’ la proposta della Tiramisù World Cup che, in attesa della proclamazione ad ottobre del nuovo Campione del Mondo di Tiramisù, mette in moto le fruste proponendo un’irresistibile e golosa interpretazione del dolce a base del famoso liquore Strega realizzata in coppa da Marina Summa, la vincitrice della Tiramisù World Cup 2022 Ricetta Creativa, nonché la più giovane campionessa di tiramisù.

Un’occasione anche per ricordare come il famoso dolce al cucchiaio continui ad essere tra i più apprezzati e ricercati: «Possiamo affermare che ad oggi il consumo specifico di tiramisù nelle consumazioni fuori casa sia individuabile in 4.201.100 euro», spiega Dania Sartorato presidente Fipe e Confcommercio Unione provinciale Treviso.

«C’è una nuova ricetta che unisce Nord e Sud – spiega l’ideatore della Tiramisù World Cup, Francesco Redi – realizzata dalla nostra campionessa Marina Summa con il liquore della storica distilleria di Benevento. Abbiamo anche visto che molti usano ingredienti alcolici e noi volevamo regalare la proposta che ci ingolosiva di più. Marina ama sperimentare nuove versioni di tiramisù e ha deciso di farne una con il liquore Strega. La nostra campionessa è stata molto brava a bilanciare gli ingredienti, infatti il dolce risulta molto equilibrato».

«Ho scelto di aggiungere il liquore nella crema e non nella bagna al caffè – spiega Marina Summa – per non appesantire il dolce e di unire alla crema lo zucchero a velo vanigliato perché si scioglie più facilmente dello zucchero semolato e perché lascia in bocca un retrogusto di cioccolato bianco. Ho deciso, inoltre, di mettere poche uova e più zucchero per bilanciare l’amaro del liquore».

Lo Stregamisù si potrà assaggiare a Treviso per tutta la settimana del Tiramisù Day a partire da lunedì 20. La gelateria di Stefano Dassie, Tre Coni Gambero Rosso, di Via Sant’Agostino, proporrà una limited edition del dolce, anche in versione gelato.

E in occasione del Tiramisù Day, insieme alla Tiramisù Academy, la Tiramisù World Cup presenta il Tiramisù Cookbook 2023 in versione digitale: una raccolta imperdibile delle più golose ricette di tiramisù dell’anno. Questa collezione contiene non solo le deliziose creazioni dei campioni, star e appassionati concorrenti della Tiramisù World Cup, ma anche una selezione di preparazioni inedite da provare al più presto.