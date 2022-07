Prendi il tuo posto a tavola, arriva la Tiramisù World Cup 2022! La sesta edizione di quella che è

ormai riconosciuta come la “sfida più golosa dell’anno” torna a Treviso dal 7 al 9 ottobre. Novità

dell’edizione, la possibilità di gustare i Tiramisù dei Campioni del Mondo delle passate edizioni e

un premio dedicato alla bellezza!

Tutti rigorosamente non-professionisti, tutti appassionati del dolce al cucchiaio più famoso nel

mondo, tutti agguerriti nel preparare la propria ricetta per conquistare il titolo. Gli amanti del

dessert italiano più popolare tornano a sfidarsi a colpi di mascarpone e savoiardi dando sfogo

alla loro fantasia culinaria, nelle gare della TWC 2022 che si terranno venerdì 7 e sabato 8

ottobre (le selezioni) e, per chi riuscirà ad approdare nelle fasi finali, domenica 9 ottobre.

Come di consueto, i concorrenti potranno partecipare nella ricetta originale (uova, mascarpone,

savoiardi, zucchero, caffè e cacao), oppure in quella creativa (con la possibilità di sostituire il

biscotto e di aggiungere fino a un massimo di tre ingredienti).

«Grazie anche all’apporto dei nostri partner, la Tiramsù World Cup sta continuando a crescere

sulla strada di quello che intende diventare un vero e proprio festival cittadino per Treviso – ha

commentato Francesco Redi, ideatore della rassegna – . Fra le novità di quest’anno, i nostri

Campioni che prepareranno le loro ricette del dolce presso la Loggia dei Cavalieri, sempre in

centro a Treviso: una autentica area di degustazioni del Tiramisù originale, quello a forma di

cuore, quello creativo cannella e zenzero e molti altri».

Non a caso, il tema di quest’anno è proprio “Treviso a tavola”, con una serie di appuntamenti

che avranno come filo conduttore la conviviali e le prelibatezze eno-gastronomiche dello stare

in compagnia, seduti ai tavoli della città, ovviamente in compagnia del Tiramisù.

«Con sempre maggior convinzione sosteniamo questa fenomenale iniziativa che giunge con

successo alla sua sesta edizione dimostrandone la piena maturità e profondità – dichiara Dania

Sartorato, presidente di Fipe e dell’Unione provinciale Confcommercio – . In questi 7 anni la

TWC ha avuto il merito di rendere globale un’iniziativa locale, restituendoci non solo identità

ma anche un potentissimo veicolo di promozione turistica. Non possiamo che rendere merito agli

organizzatori che intorno alla TWC sono riusciti a creare un parternariato davvero trasversale

che e’ già diventato indotto economico e turistico. I numeri lo dimostrano».

Così il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Il Tiramisù è il dolce più buono del mondo per

eccellenza e la nostra città, che gli ha dato i natali, non poteva che essere la cornice perfetta

per questa competizione. Siamo felici di sostenere la Tiramisù World Cup, un evento di spessore

che muove giornalisti, ospiti e visitatori da tutto il mondo, dando sempre più rilevanza a Treviso

e alle sue eccellenze eno-gastronomiche».

«La Tiramisù World Cup è un evento che sta assumendo sempre più importanza e rilievo e

contribuisce a far conoscere la nostra città e le nostre tradizioni in tutto il mondo, andando

anche ad incrementare i flussi turistici – afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia

Colonna Preti – . Non possiamo che essere sostenitori di un’iniziativa come questa e mi

complimento con i bravissimi organizzatori, Francesco Redi e la sua squadra, che, con grande

professionalità, portano alta la bandiera di Treviso nel mondo».

In questa edizione, affiancherà lo staff di Twissen e della Tiramisù Academy (insieme

nell’organizzazione dell’evento) Martina Aiello, giovane di San Biagio di Callalta (Treviso) che ha

vinto il concorso per content creator sul canale Instagram della TWC. La ragazza ha superato le

decine di concorrenti nella produzione di un video che promuovesse le bellezze del territorio

della Marca e si è così aggiudicata il compito di seguire le gare di ottobre e realizzare foto e

video che verranno condivisi attraverso il canale IG @tiramisuworldcup.

Nasce inoltre quest’anno il premio al “Tiramisù più bello”: già fra i criteri di valutazione del

vincitore (esecuzione tecnica, equilibrio del piatto, presentazione estetica, sapidità e armonia,

intensità gustativa), dall’edizione 2022 c’è anche una menzione speciale per il dessert che abbia

conquistato i favori della Beauty Drop, nuovo partner della TWC.

Intanto, grazie al club brasiliano della Tiramisù Academy, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico

si stanno svolgendo le gare di pre-selezione 2022 che vedono impegnati gli appassionati del

Tiramisù in Brasile. Sfidandosi nella ricetta originale del dolce più caro agli Italiani emigrati in

Sud America, i vincitori di queste fasi staccheranno i biglietti per i prossimi appuntamenti della

TWC sia nel paese carioca sia in Italia.

«E’ uno dei dolci più famosi della pasticceria internazionale, una bandiera del Veneto, che ha

conquistato il mondo. Il tiramisù rappresenta un’eccellenza che ha fatto riscoprire materie

prime quali mascarpone, uova, caffè all’italiana, marsala, savoiardi, zucchero e cacao amaro che

compongono la ricetta più cercata sul motore di ricerca Google, secondo quanto rilevato

dall’Accademia del Tiramisù – spiega l’assessore all’Agricoltura del Veneto, Federico Caner -. A

ottobre, a Treviso, celebreremo il Tiramisù e i suoi Campioni per incoronare il dolce al cucchiaio

più buono al mondo. E, in una Regione dove si mangia e si beve bene, ci si ritorna. Ecco che, una

enogastronomia capace di esaltare i prodotti e le materie prime della nostra terra può

rappresentare di certo un driver importante anche in termini turistici. E i numeri di presenze

nella Marca Trevigiana confermano questa capacità del Veneto di attrarre anche per la sua buona

cucina».