Torna a Milano, per il secondo anno consecutivo, “FontinaMI”, l’iniziativa promossa

dal Consorzio per la Tutela della DOP Fontina per far conoscere il gusto unico della

Fontina prodotta in alpeggio al pubblico internazionale di Milano.

In questa seconda edizione aumenta sia la durata, che sarà di due settimane da

lunedì 13 a domenica 26 febbraio 2023, che il numero di ristoranti aderenti che

passano a dieci, tra ristoranti tradizionali, quelli rinomati anche per l’aperitivo e stellati.

Ai dieci chef che partecipano all’iniziativa verranno abbinate le dieci forme di Fontina

DOP d’Alpeggio vincitrici del prestigioso riconoscimento “Modon d’Or” assegnato lo

scorso 2 dicembre. Ogni chef proporrà in carta uno o più piatti inediti creati per

l’occasione e offrirà ai propri clienti un amuse-bouche insieme a un assaggio di

Fontina DOP d’Alpeggio in purezza.