Dopo il successo dello scorso aprile, torna a grande richiesta l’ l’Aperi-Fit di Gianluca Franzoso, il giovane barman che ha inventato una nuova formula di aperitivi healthy, senza zucchero e grassi, per chi vuole godersi un buon happy hour e rimanere in forma. Prossimo appuntamento a Sesto San Giovanni, giovedì 14 luglio, al ristorante giapponese MOI Lounge Bistrot, in Viale Italia 51, dalle ore 18.

Presenta l’iniziativa la MIXOLOGY Academy dove si è formato Gianluca Franzoso dopo il liceo alberghiero conseguendo i diplomi di Professional Bartender, Vintage Mixology, Merceologia dei Distillati, Molecular Mixology e Bar Manager e specializzazioni in Sour Cocktails, Punch, Aperitif, Tiki, Cocktails Pre-Batch per eventi, Coladas e Blended, Low Alcool.

MIXOLOGY Academy, la più famosa accademia del settore in Europa, fondata dagli imprenditori romani Ilias Contreas e Luca Malizia.

Qui, grazie alle lezioni di Barman PR, percorso che aiuta i barman a trasformarsi in liberi professionisti attraverso la creazione dei propri eventi, Gianluca ha messo a punto il suo format che offre ai migliori locali di Milano e Lombardia ed è ogni volta diverso, in base al tema della serata.

AL MOI di Sesto San Giovanni preparerà il suo aperitivo healthy abbinato a gustosi uramaki declinati in versione light e gourmet: Ebiten-fit, con riso venere, gambero cotto, avocado, salsa leggera al mango e granella di arachidi, Special Roll, a base di riso giallo, tonno, insalata, salsa allo zafferanno, ricoperto da katsuobushi, il tonno essiccato e affumicato tipico del Sol Levante e altre delizie di sua invenzione, fra cui uno sfizioso uramaki di carne cruda guarnito da foglie d’oro.

“Di per sé il sushi è una scelta sana e nutriente, ma spesso l’aggiunta di salse ipercaloriche e fritture lo trasformano in un alimento sbilanciato e ricco di grassi, non adatto a chi è attento alla propria alimentazione – annuncia Franzoso -. Per questo evento Aperi-fit , grazie agli accordi con lo chef del locale, sarà possibile scegliere fra 4 diversi menu golosi e salutari. Tutte le combinazioni disponibili comprendono anche un contorno- edamame, goma wakame, sashimi o tartare- e un drink a scelta pensato per esaltare al meglio il sapore di questi piatti d’ispirazione orientale”.

Come sempre Gianluca realizzerà i suoi cocktail con distillati analcolici o distillati alcolici bianchi (perché non contengono zuccheri), tipo vodka, rum o gin evitando liquori e amari che arrivano fino a 200/500 gr di zucchero per litro. Via libera invece a spezie, estratti di frutta e verdura fresca, bevande sodate ‘home made’ (come l’acqua tonica light per es., con zenzero fresco e dolcificanti naturali privi di calorie, o miele) senza zuccheri aggiunti e il Kombucha, un particolare tè fermentato ricchissimo di proprietà benefiche.