Un piatto che incarna l’armonia perfetta tra la delicatezza dell’astice, la croccantezza della salicornia e l’alta qualità dei Paccheri di Gragnano, simbolo indiscusso della tradizione pastaia campana. Non si tratta semplicemente di un piatto di pasta, ma di un vero e proprio tributo ai sapori autentici del Mediterraneo e alla ricca cultura gastronomica della Campania. I Paccheri, trafilati al bronzo, catturano e trattengono il gusto intenso del ragù d’astice, mentre la salicornia evoca i profumi inconfondibili della costa sorrentina.

Lo Chef Alfonso Pepe che cura i due ristoranti dell’hotel, il Cora Bistrot e il Lumi Sky Lounge, ha voluto creare una ricetta che rappresentasse il connubio tra il rispetto per gli ingredienti locali e una raffinata tecnica culinaria. Il risultato è un piatto che va oltre il semplice gusto: è un racconto gastronomico che esprime l’anima del territorio attraverso creatività, passione e una profonda conoscenza delle tradizioni. Una vera esperienza culinaria che conquista gli ospiti dell’Hotel Ara Maris, offrendo loro un viaggio sensoriale tra mare e terra.

Il procedimento, attentamente curato, esalta ogni ingrediente. L’astice, scottato e sfumato al brandy, viene poi immerso in un fondo ricco preparato con la testa del crostaceo, aglio e pomodoro San Marzano. I Paccheri, dopo una prima cottura in acqua bollente, vengono mantecati in padella con il ragù d’astice per completare l’opera.

Il tocco finale? La salicornia fritta, che con la sua croccantezza bilancia perfettamente la morbidezza della pasta e la delicatezza del ragù.

PACCHERI TRAFILATI AL BRONZO AL RAGÙ DI ASTICE E SALICORNIA CROCCANTE

Ingredienti per persona

100g di Paccheri di Gragnano

60g di astice

20g di salicornia

30g di pomodoro San Marzano

10g di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’Aglio

Sale q.b

Brandy q.b.

Procedimento

Prendere un astice, dividere la polpa dalla testa e, con quest’ultima, preparare un fondo con olio e aglio. Rosolare la testa, aggiungere acqua e cuocere per circa 15 minuti.

A parte, prendere la polpa dell’astice, scottarla in padella e sfumare con brandy. Una volta evaporato il brandy, aggiungere il fondo precedentemente preparato, il pomodoro e salare.

Mettere a bollire l’acqua in una casseruola, calare i paccheri e cuocere per circa 12 minuti. Scolare e trasferire in padella, completando la cottura per altri 3 minuti. Mantecare e servire con salicornia fritta.

Un piatto perfetto per chi vuole immergersi nei sapori del Mediterraneo e lasciarsi sorprendere dalla creatività dello Chef Alfonso Pepe.

Foto: https://we.tl/t-rJ3gnSYeb6