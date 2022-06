La manifestazione verrà inoltre trasmessa in diretta su Vinophila , in seguito la registrazione sarà disponibile nell’area convegni del metaverso dedicato al vino e alle bevande alcoliche .

Oltre ai banchi d’assaggio, sarà presente un’area food dove si potranno assaggiare alcuni prodotti tipici locali e il risotto all’isolana, piatto tipico veronese. Non mancheranno i laboratori del gusto, dove sarà possibile sperimentare con i sapori guidati da esperti artigiani del cibo.

A evidenziare l’importanza dell’evento per approfondire la conoscenza di tutte le sfaccettature di questo vitigno vi è anche Maurizio Montobbio , presidente del Consorzio Tutela del Gavi che sottolinea: <<È grazie al vitigno Cortese, nel nostro caso utilizzato in purezza, che il Gavi DOCG diventa un vino identitario e riconoscibile: l’adattamento alle nostre terre da oltre un millennio gli consente di affrontare agilmente i cambiamenti climatici, donando vini dal profilo moderno e internazionale>>.

<<Sulle vie del Cortese rappresenta un’occasione unica per conoscere le potenzialità di questo vitigno – spiega Marco Aldegheri, Presidente di AIS Veneto – e scoprire due territori di straordinaria bellezza, dove il vino si fa portavoce di una cultura secolare>>.

<<L’espressione di un vitigno vocato, in un terroir d’elezione rappresenta la forza fondante di un grande vino – commenta Roberta Bricolo, Presidente del Consorzio Tutela Vino Custoza Doc – L’uva Cortese è, nella storia di Custoza, uno dei tratti distintivi e portanti del progetto di qualità che i nostri produttori quotidianamente perseguono>>

Le due denominazioni si incontreranno sabato 25 giugno nella Camera di Commercio della città scaligera : in tale occasione sarà possibile degustare ottanta etichette e cogliere pienamente ciò che lega due terre lontane, unite dall’eleganza dei vini che vi si producono.

“ Sulle vie del Cortese. Alla scoperta del vitigno tra Custoza e Gavi ” è la manifestazione dedicata al Cortese, varietà che si esprime al meglio nel territorio del Custoza, in Veneto, e del Gavi, in Piemonte.

in

by

Il prossimo 25 giugno alla CCIAA della città scaligera per la prima volta assieme i Consorzi di Tutela del Vino Custoza Doc e del Gavi. Il tutto con la regia di AIS Veneto

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy