Si avvicina sempre più il ritorno di Vinòforum, il più importante evento enogastronomico del Centro Sud Italia che, dall’8 al 14 settembre, darà il via a un viaggio coinvolgente tra grandi vini, cene d’autore, il meglio del mondo della pizza e tante altre produzioni d’eccellenza. Saranno 3.200 le etichette in degustazione di ben 800 aziende provenienti da tutta la Penisola, che trasformeranno gli oltre 16.000 mq di Piazza di Siena in una grande arena del vino. Sarà infatti questa meravigliosa location, nel cuore di Villa Borghese, le più importanti realtà del vino italiano con la partecipazione di cantine, Consorzi e Istituzioni.

“Anche quest’anno Vinòforum rappresenterà il palcoscenico ideale per raccontare la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo italiano – sottolinea Emiliano De Venuti, organizzatore e CEO di Vinòforum – Grazie all’altissima qualità delle aziende presenti e alla maestria degli operatori coinvolti, ogni sera regaleremo percorsi tra i grandi vini del nostro Paese, capaci di coniugare una degustazione attenta e consapevole, un contatto diretto con i produttori e il piacere di raccontare e condividere un calice di vino. In un momento in cui il comparto enologico richiede sempre più connessioni concrete, crediamo che sia fondamentale costruire un dialogo tra chi il vino lo produce e chi lo consuma. Vinòforum nasce proprio con questo spirito: avvicinare produttori, appassionati e operatori del settore creando uno spazio culturale e divulgativo in grado di diffondere la vera cultura del vino e del cibo italiano”.

Per un percorso nell’eccellenza del mondo del vino saranno fondamentali le Wine Top Tasting, esclusive masterclass con protagonisti i grandi territori enologici raccontati dai produttori e dagli esperti degustatori dell’Associazione Italiana Sommelier Lazio, preziosi partner di Vinòforum.

Un programma di incontri che spazieranno dalla degustazione dei vini iconici della Valpolicella, al fascino delle Bollicine dei grandi spumanti italiani e degli iconici champagne, passando per le note aromatiche degli eccellenti Rum caraibici e chiudendo con i vini rossi d’Oltralpe: la raffinatezza del Bordeaux, la profondità del Borgogna e il carattere del Rhône.

Per gli appassionati che vorranno approfondire le basi tecniche della degustazione del vino, l’AIS Lazio firmerà un calendario di appuntamenti tra vitigni, tecniche di degustazione e abbinamenti perfetti.

Dopo il successo della scorsa edizione, a Vinòforum 2025 torna anche Casa Barolo, lo spazio firmato da La Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa, che porta alla scoperta di questo prezioso territorio con sette doppi appuntamenti per conoscere tutte le espressioni della denominazione. Da un lato c’è il Barolo Essential, ogni sera alle ore 20.00, per un excursus tra i vari volti di questo vitigno, dal Nebbiolo in purezza al Barolo Classico fino ai Cru di Barolo. A queste degustazioni si affiancano le Wine Tasting Experience, a partire dalle 21.30, ogni sera incentrate su un tema diverso. Il weekend sarà invece dedicato alle verticali di Cru di Barolo e alle degustazioni alla cieca per dare la possibilità ai wine lover di mettere alla prova i propri sensi rendendo l’esperienza di degustazione ancora più immersiva. Il più bravo si aggiudicherà una bottiglia di Barolo in regalo.