CNA Financial Corp. (NYSE: CNA) ha riportato un utile netto migliore del previsto per il primo trimestre fiscale lunedì, poiché il reddito netto da investimenti ha mostrato resistenza negli ultimi mesi.

1. Performance finanziaria

CNA Financial ha affermato che il suo utile netto nel primo trimestre è stato di 224,69 milioni di sterline, il che si traduce in 82 pence per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, aveva registrato una perdita pari a 43,93 milioni di sterline, o 16,56 pence per azione.

I core earning, ha aggiunto la compagnia di assicurazioni contro i danni, sono stati pari a 189,41 milioni di sterline nel primo trimestre, che rappresentano 69,14 pence per azione. Secondo FactSet, gli esperti avevano invece previsto una cifra minore pari a 63,38 pence di utili per azione core. Nel trimestre precedente (Q4), la società finanziaria aveva registrato un utile netto di 281 milioni di sterline.

2. Ricavi da singoli segmenti

CNA Financial ha notato 189,41 milioni di sterline di reddito di base nell’ultimo trimestre da operazioni su proprietà e incidenti, un aumento rispetto agli 87,14 milioni di sterline dello scorso anno. Il reddito core del segmento delle specialità è passato da 69,14 a 122,43 milioni di sterline.

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili di lunedì includono 49,69 milioni di sterline di reddito principale dal segmento commerciale, 17,28 milioni di sterline dal segmento internazionale e 25,93 milioni di sterline dal segmento delle assicurazioni sulla vita. La perdita core attribuita al segmento corporate e altro, invece, è aumentata nel primo trimestre a 25,93 milioni di sterline.

3. Dividendo e guidance per l’intero anno

Il reddito netto da investimenti di CNA Financial nell’ultimo trimestre è salito a 362,69 milioni di sterline. Il consiglio ha dichiarato lunedì 27,37 pence per azione di dividendo trimestrale. Commentando l’aggiornamento finanziario, il CEO Dino Robusto ha dichiarato:

“Restiamo ottimisti riguardo alle nostre opportunità di crescita per il resto dell’anno, poiché prevediamo che persistano condizioni di mercato favorevoli”.

Anche la società madre di CNA Financial, Loews Corp, ha pubblicato lunedì il suo rapporto trimestrale sugli utili.

Impatto sul prezzo delle azioni

Le azioni CAN Financial, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono attualmente scambiate a £33,80. In confronto, aveva iniziato l’anno 2021 a un prezzo per azione di £27,38 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £18,72 per azione toccato lo scorso maggio 2020, quando l’impatto della crisi COVID-19 in corso era al suo apice.

Lo scorso anno, CNA Financial ha registrato un andamento piuttosto negativo nel mercato azionario, con un calo annuo di oltre il 10%. Al momento, la società con sede a Chicago ha una capitalizzazione di mercato di 9,18 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 18,53.

