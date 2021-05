CVS Health Corp. (NYSE: CVS) ha dichiarato martedì che i suoi utili e ricavi sono stati migliori del previsto nel primo trimestre fiscale poiché tutti i suoi segmenti di attività hanno mostrato resilienza negli ultimi mesi. Sulla scia della performance trimestrale positiva, la società ha aumentato la sua previsione per l’intero anno finanziario.

1. Performance finanziaria

CVS Health ha affermato che il suo utile netto nel primo trimestre è stato di 1,60 miliardi di sterline, il che si traduce in £1,21 per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo reddito netto è stato limitato a 1,45 miliardi di sterline, o £1,10 per azione.

Adeguato per gli articoli una tantum, l’azienda sanitaria ha guadagnato £1,47 per azione nel primo trimestre rispetto alla cifra di £1,38 per azione di un anno fa. CVS ha generato 49,82 miliardi di sterline di entrate nell’ultimo trimestre, il che rappresenta una crescita annualizzata del 3,5%.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato entrate per 49,28 miliardi di sterline nel primo trimestre. La loro stima per l’utile per azione rettificato era inferiore a £1,25. Nel trimestre precedente (Q4), CVS Health aveva registrato 698,82 milioni di sterline di utile netto.

2. Entrate da singoli segmenti di business

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili di CVS Health di martedì includono un aumento del 3,8% dei ricavi dai servizi di farmacia, una crescita del 2,3% dei ricavi dalla vendita al dettaglio e dall’assistenza a lungo termine e un aumento del 6,7% dei ricavi dal segmento dei benefici sanitari nel primo trimestre.

I ricavi di tutti i segmenti, secondo la società con sede a Woonsocket, hanno superato il consenso FactSet nel Q1. CVS ha annunciato questa settimana nuove iniziative a sostegno della salute e del benessere delle donne.

3. Guidance per l’intero anno e osservazioni del CEO

Per l’intero anno finanziario, CVS Health prevede ora fino a £5,54 di utili rettificati per azione. Si prevede che quest’anno il cash flow scenda tra 8,65 e 9,01 miliardi di sterline. Commentando il rapporto sugli utili, il CEO Karen Lynch ha dichiarato:

“Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia gestendo contemporaneamente una pandemia, aiutando il Paese sulla strada della ripresa. Le nostre risorse ineguagliabili e la forza del nostro marchio stanno guidando i risultati mentre lavoriamo per migliorare la fornitura di assistenza e guidare la crescita”.

Impatto sul prezzo delle azioni

Le azioni di CVS Health Corp sono attualmente scambiate a £57,50, il prezzo più alto da novembre 2018. Il titolo è aumentato di circa il 14% da inizio anno dopo un calo del 7% nel 2020. Al momento, l’azienda statunitense è valutata a 73,52 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 14,20.

