Mercoledì, Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) ha riportato risultati record per il primo trimestre fiscale, nonostante una carenza globale di chip. La società ha anche fornito indicazioni che hanno superato in modo significativo le stime di Wall Street.

Performance finanziaria

Nvidia ha registrato un utile netto di $1,91 miliardi nel primo trimestre che si traduce in $3,03 per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il suo utile netto è stato limitato a $917 milioni, o $1,47 per azione. Su base rettificata, la multinazionale americana ha guadagnato $3,36 per azione rispetto alla cifra di $1,80 per azione di un anno fa.



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Nvidia ha generato entrate per $5,66 miliardi nel primo trimestre, il che rappresenta una crescita annualizzata dell’84%. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato $5,4 miliardi di entrate e $3,29 di EPS rettificato. Anche Nvidia ha superato le stime degli analisti nel trimestre precedente (Q4).

Vendite da singoli segmenti di business

Secondo Nvidia, le vendite di giochi sono aumentate del 106% nell’ultimo trimestre a un record di $2,76 miliardi. Chip CMP progettati per operazioni di crypto mining professionali che il gigante tecnologico ha lanciato nel primo trimestre ha generato $155 milioni di vendite. Anche le vendite dei data center sono salite a un record di $2,05 miliardi, ovvero il 79% in più rispetto allo scorso anno. Sia le vendite di giochi che quelle dei data center sono state migliori di quanto previsto dagli analisti.

Guidance per il Q2 e osservazioni del CEO

Per il secondo trimestre fiscale, Nvidia prevede ora che le sue entrate scenderanno tra 6,17 e 6,43 miliardi di dollari. In confronto, gli analisti chiedono un fatturato inferiore pari a $5,47 miliardi per questo trimestre.

Commentando il rapporto sugli utili di mercoledì, il CEO Jensen Huang ha dichiarato:

“La nostra attività di data center continua ad espandersi, poiché le industrie del mondo utilizzano l’IA di Nvidia per elaborare visione artificiale, intelligenza artificiale conversazionale, comprensione del linguaggio naturale e sistemi di raccomandazione. Continuiamo a fare progressi con la nostra acquisizione pianificata di Arm, che accelererà l’innovazione e la crescita per l’ecosistema Arm”.

L’analista senior di Susquehanna Christopher Rolland, tuttavia, non è sicuro che l’accordo ARM verrà finalizzato.

Impatto sul prezzo delle azioni

Nonostante abbia battuto più record trimestrali, mercoledì le azioni Nvidia sono scese di circa l’1% nel trading fuori orario. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a $622 per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno a un prezzo inferiore di $525 per azione.

Nvidia si è comportata in modo massicciamente positivo nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuale vicino al 125%. Al momento, ha un valore di circa $391 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 91,04.