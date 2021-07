Levi Strauss & Co (NYSE: LEVI) ha pubblicato giovedì i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre che hanno battuto le stime di Wall Street. La società ha anche alzato la sua guida per l’intero anno. Le azioni della società sono aumentate di circa il 5% nel trading after-hour.

Risultati finanziari del Q2

Levi’s ha affermato che i suoi guadagni netti nel secondo trimestre sono stati di 65 milioni di dollari, che si traducono in 16 centesimi per azione. Su base rettificata, ha guadagnato 23 centesimi per azione nel terzo trimestre rispetto ai 48 centesimi di perdita per azione dell’anno precedente.



L’azienda americana di abbigliamento ha generato entrate per 1,28 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, il che rappresenta una crescita su base annua del 156%. Secondo FactSet, gli analisti si aspettavano 1,21 miliardi di dollari di entrate e 9 centesimi di EPS.

La notizia arriva un giorno dopo che Levi’s ha aderito al Cotton Trust Protocol degli Stati Uniti.

Altri dati di rilievo

Altre cifre importanti nel rapporto sugli utili di Levi di giovedì includono un aumento del 75% anno su anno nelle vendite digitali che ha contribuito per il 23% alle entrate trimestrali totali. Circa il 17% dei negozi mondiali dell’azienda è rimasto chiuso nel secondo trimestre a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

In tutti i suoi principali mercati finali, Americhe, Europa e Asia, le entrate sono aumentate di tre cifre nell’ultimo trimestre. Solo l’8% dei negozi dell’azienda è ora chiuso a causa della crisi del COVID-19.

Orientamento e dividendo per l’intero anno

Per l’intero anno finanziario, Levi’s prevede ora fino a 1,33 dollari di guadagni per azione. Gli analisti, invece, chiedono 1,15 dollari. La società con sede a San Francisco prevede che le entrate saranno in rialzo di circa il 5% rispetto ai livelli del 2019 (pre-COVID) nella seconda metà del 2021.

Sulla scia della performance trimestrale da falco, Levi’s ha anche alzato il dividendo a 8 centesimi per azione per il terzo trimestre. Nel trimestre precedente, le vendite di Levi’s erano diminuite del 13% a causa delle restrizioni contro il COVID-19. Levi’s ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 11,21 miliardi di dollari.