Wells Fargo e Citigroup hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo sulle azioni PepsiCo.

Secondo Citigroup, PepsiCo ha più spazio per crescere rispetto a Coca-Cola.

PepsiCo ha dichiarato un dividendo trimestrale di $1,0225/azione, in linea con il precedente.

Le azioni di PepsiCo (NASDAQ: PEP) sono aumentate da 133 a 146 dollari dall’inizio di novembre e il

Advertisements

Analisi fondamentale: le entrate totali sono aumentate del 5,2% nel Q3

prezzo attuale è di circa 144 dollari. Wells Fargo e Citigroup hanno aggiornato le azioni di PepsiCo dopo che la società ha registrato risultati migliori del previsto nel terzo trimestre.

PepsiCo è una multinazionale americana di alimenti, snack e bevande che distribuisce i suoi prodotti in più di 200 Paesi. L’azienda deve affrontare la concorrenza di Coca-Cola, ma secondo alcuni analisti PepsiCo ha più margini di crescita rispetto a Coca-Cola e rappresenta un’opportunità migliore per gli investitori.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Le azioni di PepsiCo sono aumentate dopo che la società ha riportato risultati migliori del previsto nel terzo trimestre; i ricavi totali sono aumentati del 5,2% a/a a 18,09 miliardi di dollari, mentre il Q3 di GAAP EPS è stato di 1,65 dollari (battuto di 0,18 dollari). La società ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,0225 dollari/azione, in linea con il precedente.

Il prezzo delle azioni è stato supportato anche dalle informazioni secondo cui Citigroup ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su PepsiCo a 169 dollari in ottobre. Secondo Citigroup, PepsiCo ha più margini di crescita rispetto a Coca-Cola e l’azienda potrebbe espandere ulteriormente la propria quota di mercato nei prossimi anni.

Wells Fargo ha anche alzato il suo obiettivo di prezzo a 157 dollari su PepsiCo, che è 23,5 volte la stima dell’EPS 2022. “I risultati del PEP sono stati resistenti in mezzo a COVID e, con un algoritmo coerente e una valutazione in linea con gli storici, ci aspettiamo che il titolo segua il gruppo,” ha affermato l’analista Chris Carey di Wells Fargo.

PepsiCo continua ad espandere la sua attività e, secondo le ultime notizie, la società estende la sua partnership con l’élite del calcio UEFA Champions League per la stagione 2021/22. “Da quando è diventato uno sponsor nel 2015, la partnership tra PepsiCo e UEFA è diventata ogni anno più forte ed entusiasmante”, ha dichiarato Ram Krishnan, Direttore commerciale globale di PepsiCo.

Con l’attuale capitalizzazione di mercato di 199 miliardi di dollari , questo titolo è ancora sottovalutato rispetto al mercato, ma forse ora non è il momento giusto per investire in azioni PepsiCo perché il prezzo potrebbe indebolirsi nel prossimo periodo. I casi di COVID-19 negli Stati Uniti continuano ad aumentare e il mercato azionario statunitense potrebbe entrare nella fase di correzione questo dicembre; se questo accade, le azioni PepsiCo saranno probabilmente a livelli di prezzo molto più bassi.

Analisi tecnica: le azioni PepsiCo continuano a essere scambiate in un mercato rialzista

Questo titolo continua a essere scambiato in un mercato rialzista questo dicembre, ma ora non è il momento migliore per acquistare azioni PepsiCo.

Fonte dati: tradingview.com

Gli attuali livelli di supporto sono 140 e 130 dollari; 150 e 1155 dollari rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera la resistenza di 150 dollari, il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno a 155 dollari, ma se il prezzo scende al di sotto di 130 dollari, sarebbe un segnale di “vendita” deciso e forse un segno di inversione di tendenza.

In sintesi

Le azioni PepsiCo sono ancora sottovalutate rispetto al mercato, ma forse ora non è il momento migliore per investire in azioni PepsiCo. I casi di COVID-19 negli Stati Uniti continuano ad aumentare e il mercato azionario statunitense potrebbe entrare nella fase di correzione questo dicembre; se questo accade, le azioni PepsiCo saranno probabilmente a livelli di prezzo molto più bassi. Se il prezzo scende nel prossimo periodo, ogni prezzo in un intervallo da 100 a 120 dollari potrebbe essere una buona opportunità per investire in azioni PepsiCo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram