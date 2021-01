(ANSA) – GENOVA, 22 GEN – “L’ingresso dello Stato nel

capitale non è avvenuto per preservare, investire in uno

stabilimento piuttosto che in un altro”, ma “con la volontà di

prenderci cura di tutti gli stabilimenti che ci sono in Italia”.

Lo ha detto l’Ad di Invitalia Domenico Arcuri, intervenendo

nello stabilimento Arcelor Mittal di Genova Cornigliano, in

occasione della commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista



Advertisements