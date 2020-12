(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Sulll’occupazione “è previsto che il

piano possa confermare alla sua realizzazione, cioè quando nel

2025 torneremo a 8 milioni di tonnellate di produzione, il pieno

impiego di tutti i dipendenti attualmente in essere in

ArcelorMittal in Italia”; che sono “10.700 persone. Per loro è

previsto il rientro in piena occupazione, quindi non sono

previsti esuberi strutturali”. Così l’ad di ArcelorMittal

Italia,

Lucia Morselli, nel corso dell’audizione, presso lecommissioni riunite Attività produttive e Lavoro della Camera,sulle prospettive industriali e occupazionali degli stabilimentisiderurgici ex Ilva.Inoltre “non è prevista l’uscita di ArcelorMittaldall’Italia, anche nel caso, remoto, che la comunità europea nonapprovi l’accordo” firmato la scorsa settimana con Invitalia, haaffermato ancora Morselli. “ArcelorMittal è contenta di esserevenuta in Italia, è soddisfatta del suo investimento. Non cisono previsioni di uscita – ha ribadito -, il 40% è un livellodi investimento assolutamente accettato”. La partecipazione diInvitalia, inizialmente al 50% e poi al 60% nel 2022, “èsoggetta all’approvazione da parte della comunità europea, cheabbiamo stimato possa avvenire all’inizio del 2021, ci siamodati come data di riferimento il 31 gennaio del prossimo anno”,ha detto Morselli. (ANSA).

Fonte Ansa.it

