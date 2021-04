(ANSA) – TARANTO, 13 APR – ArcelorMittal non chiude ad un

possibile reintegro di Riccardo Cristello, licenziato dopo aver

condiviso su Fb un post che invitava alla visione della fiction

Svegliati amore mio. L’azienda spiega “di non aver ricevuto

alcuna richiesta di confronto dal dipendente, anzi ribadisce che

le giustificazioni formulate dallo stesso non fanno che

confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”.

Tuttavia, AM “ribadisce la propria disponibilità ad un confronto

analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente,

all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate

scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

