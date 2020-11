(ANSA) – FIRENZE, 06 NOV – Raggiunto l’accordo di cassa

integrazione straordinaria per 12 mesi per tutti i dipendenti

della Rifle & Co, storica azienda dei jeans con sede a Barberino

di Mugello (Firenze) dichiarata fallita il 30 settembre.

L’accordo riguarda anche le maestranze impegnate nei negozi

sparsi in tutta Italia. “Con questo accordo – dicono Alessandro

Lippi della Filctem-Cgil e Gianluca Valacchi della Femca-Cisl di



