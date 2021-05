La start-up fintech Acorns diventerà pubblica fondendosi con Pioneer Merger Corp. (NASDAQ: PACX) tramite veicolo di acquisizione per scopi speciali (SPAC), secondo la CNBC.

L’accordo valuta Acorns a $2,2 miliardi e dovrebbe essere completato verso la fine dell’anno. Dopo il completamento dell’accordo, Acorns farà trading sul Nasdaq con il simbolo: OAKS.



Le azioni di Pioneer sono aumentate del 2% nel trading mattutino dopo l’annuncio dell’accordo.

Come guadagna Acorns?

Acorns è stata fondata nel 2014 e uno dei prodotti più popolari ha investito automaticamente il resto di ricambio sulle transazioni con carte di credito e di debito in fondi indicizzati. Nel corso del tempo si è espansa in altri segmenti di prodotto come offerte educative, prodotti bancari, una carta di debito e un servizio di conto pensione automatizzato.

Secondo il CEO di Acorns Noah Kerner, la società ha registrato una crescita record di abbonati nel primo trimestre di quest’anno con abbonamenti che sono saliti a 4 milioni, il doppio di quelli registrati alla fine dell’ultimo trimestre del 2020.

La startup con sede in California genera l’80% dei suoi ricavi dagli abbonamenti, mentre il resto proviene da commissioni di transazione e partnership con i marchi.

Commenti del management sull’annunciata fusione

Sulla decisione di diventare pubblica, Kerner ha dichiarato:

“Adesso era il momento di diventare pubbliche per accelerare la nostra crescita e mettere a disposizione di tutti gli strumenti per la creazione di ricchezza responsabile il più rapidamente possibile, quando ne hanno più bisogno. L’abbiamo visto come un acceleratore di quel viaggio”.

Sulla crescente concorrenza delle app di trading e di altre startup fintech, ha sottolineato: “noi pensiamo al nostro percorso”.

La società ha raccolto capitali da PayPal Ventures, BlackRock, Comcast Ventures, Ashton Kutcher, Jennifer Lopez e Dwayne Johnson. L’azienda privata è stata valutata $1 miliardo lo scorso dicembre.