E’ stato dato oggi il via i lavori del ‘Progetto Romeo’, il

nuovo terminal passeggeri di ultima generazione per l’aeroporto

Catullo di Verona. Un intervento infrastrutturale dal valore

complessivo di 68 milioni di euro, che ha preso avvio con la

posa della prima pietra, alla presenza dei rappresentanti dei

Soci di Catullo Spa e delle istituzioni locali. Un’opera che

contribuisce al rilancio dell’economia di Verona, Veneto e

Trentino, anche in vista degli importanti appuntamenti previsti

nei prossimi anni, su tutti le Olimpiadi invernali di

Milano-Cortina 2026. Parte del Polo aeroportuale del Nord Est

insieme a Venezia, Treviso e Brescia, l’aeroporto di Verona è

gestito dal socio industriale Gruppo Save: un sistema che

attraverso un rapporto sinergico tra gli scali ha gestito nel

2019, prima della pandemia, 18,5 milioni di passeggeri.

Progetto Romeo costituisce il principale intervento sul

terminal dell’aeroporto Catullo previsto dal Piano di Sviluppo

dell’aeroporto e riguarda la riqualificazione e l’ampliamento

del terminal partenze, la cui superficie passerà dagli attuali

24.840 metri quadrati a 36.370 metri quadrati, a cui si

aggiungerà la ristrutturazione di oltre 10.000 metri quadrati di

aree già esistenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it