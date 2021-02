(ANSA) – OLBIA, 26 FEB – E’ stata completata l’acquisizione

da Alisarda SpA dell’80% circa di Geasar SpA, società di

gestione dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, da parte di F2i

Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata da

Fondazione Sardegna e Blackrock Infrastructure. Si sono,

infatti, realizzate tutte le condizioni per il completamento

dell’operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti

autorità (AGCM per i profili concorrenziali, Presidenza

delConsiglio rispetto alla normativa golden power) e l’espressionedi gradimento da parte dei soci pubblici locali, Camere diCommercio di Sassari e Nuoro e Regione Sardegna, che rimarrannonell’azionariato di Geasar, con circa il 20% del capitale.F2i Ligantia, che oltre all’aeroporto di Olbia controlla quellodi Alghero, viene così a consolidare le attività aeroportualidel Nord Sardegna (circa 4,4 milioni di passeggeri totali nel2019). L’aeroporto di Olbia è il secondo scalo per numero dipasseggeri in Sardegna ed uno dei principali hub in Europa perl’aviazione generale (jet privati).Nel dettaglio, F2i Ligantia è oggi controllata da due Fondigestiti da F2i (il Fondo ANIA-F2icon il 45% circa edil TerzoFondo F2icon il 34% circa) e partecipata dalla Fondazione diSardegna (5%) e da due società (11% e 5% rispettivamente)gestite da fondi Blackrock Infrastructure.“Nonostante la perdurante crisi sanitaria, che sta colpendogravemente tutto il settore aeroportuale a livelloglobale, F2iconferma il proprio sostegno allo sviluppo del polo aeroportualedel Nord Sardegna, certi che questo territorio abbiatutte lecaratteristiche per beneficiare di una ripresa relativamente piùrapida”, dice l’Ad di F2i Renato Ravanelli. La società F2i Sgrdetiene partecipazioni anche negli scali di Milano, Napoli,Torino, Trieste, Bologna e, indirettamente, Bergamo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

