(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “A settembre 2020 il private banking

ha gestito più di 880 miliardi di euro di asset, che

rappresentano circa il 30% del totale degli asset investibili

italiani di proprietà di privati”. Così il segretario generale

di Aipb (Associazione italiana private banking), Antonella

Massari, intervenendo al Rome Investment Forum 2020 organizzato

online da Febaf. Per quanto riguarda la sostenibilità, dal punto

di

vista dell’offerta, “abbiamo un settore in rapida crescita”,ha spiegato Massari: “In Italia il numero di fondi SRI(Sustainable and Responsible Investment) distribuiti è cresciutofino a 560, rappresentando a settembre 2020 173 miliardi di eurodi masse gestite, 100 miliardi di euro in più rispetto al 2019”(fonte Atlante SRI Etica News). Sul lato della domanda invecel’immagine è diversa: “In Italia è alta la percentuale difamiglie che non conoscono affatto i temi della sostenibilità,anche se la copertura mediatica è aumentata negli ultimi anni.Il sondaggio che abbiamo recentemente realizzato in partnershipcon Ipsos, mostra che i clienti retail che non hanno la piùpallida idea dell’SRI rappresentano il 71% del totale, inItalia. D’altro canto – ha proseguito Massari – i clienti “private” che conoscono i prodotti di investimento ESGrappresentano il 54% rispetto al 29% degli altri investitoriretail. Ma solo l’8% degli investitori private e il 2% deglialtri investitori detengono effettivamente prodotti ESG”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

