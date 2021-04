(ANSA) – OLBIA, 20 APR – “Proroga degli ammortizzatori

sociali almeno al 31 dicembre, per consentire una soluzione

imprenditoriale diversa dalla chiusura”. L’hanno chiesto i

sindacati ai vertici aziendali di Air Italy e ai liquidatori

della società durante il confronto odierno sul licenziamento di

1.383 dipendenti. Ma è stata fumata nera. “Prendiamo atto

dell’indisponibilità dei liquidatori ad accedere alla proroga”,

riferisce il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo

Boeddu. “Indisponibilità ad un altro periodo di cassa

integrazione”, conferma Marco Bardini, segretario regionale

dell’Anpav.

La motivazioni? “Mancanza di mandato dalla proprietà, risorse

per l’eventuale proroga, mancanza di un quadro normativo per

accedere alla Cig”, spiega Boeddu che però ricorda: “sottosegretari e viceministri confermano che, se richiesto, un

ulteriore periodo di cassa integrazione verrebbe accordato”.

“Senza un atto di responsabilità dell’azienda e della proprietà,

dal 30 giugno 1.383 famiglie non avranno alcun sostegno al

reddito”, rincara Bardini.

Quanto alle manifestazioni di interesse per acquisire i rami

d’azienda aviation e non aviation, “dicono che nessuna si è

concretizzata e che loro non ne hanno rifiutato alcuna”,

riassume Boeddu.

“Dato che la liquidazione avrà tempi lunghi, chiediamo che

non venga formulata istanza all’Enac di cancellazione del

Certificato di operatore aeronautico – chiede Bardini – in

attesa di manifestazioni di interesse per i residui asset della

compagnia”. Boeddu avverte che “senza accordo in sede aziendale,

chiederemo il confronto al Ministero del Lavoro”. Bardini

sottolinea che “questa vertenza è la principale crisi

industriale in atto in Sardegna e Lombardia, perciò il silenzio

delle istituzioni locali è inaccettabile”. Ecco perché ,

ribadisce, “il 26 aprile manifesteremo a Cagliari, davanti a

Villa Devoto, chiedendo al presidente Christian Solinas e agli

assessori competenti di riceverci”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

