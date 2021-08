Le azioni di Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB) sono aumentate di nuovo sopra il livello di $150 dato che la società ha riportato risultati del secondo trimestre migliori del previsto questa settimana e prevede forti tendenze nel terzo trimestre.

Analisi fondamentale: l’EBITDA rettificato è stato di $217 milioni nel Q2 fiscale

L’attività di Airbnb ha dimostrato miglioramenti durante il secondo trimestre fiscale e martedì la società ha riportato risultati migliori del previsto. Le entrate totali sono aumentate del 300% su base annua a $1,34 miliardi, mentre l’EPS GAAP del secondo trimestre è stato di -$0,11 (stima battuta di $0,32).

“Con l’aumento dei tassi di vaccinazione e l’abolizione delle restrizioni ai viaggi nel secondo trimestre, abbiamo riscontrato una forza costante in Nord America, seguita da una significativa ripresa in Europa. Il valore lordo delle prenotazioni di $13,4 miliardi, più che quadruplicato rispetto a un anno fa e anche superato i livelli del 2019 di 37% basato sul recupero delle notti, unito alla forza del nostro ADR, ha affermato Brian Chesky, CEO di Airbnb.

Le notti e le esperienze prenotate sono aumentate del 197% nel Q2, ma la società ha registrato una perdita netta di -$68 milioni. La direzione dell’azienda ha riferito di essere costantemente concentrata sul miglioramento della redditività di Airbnb e, nonostante il continuo impatto della pandemia di COVID, ci sono chiare prove di miglioramenti.

È importante ricordare che l’EBITDA rettificato è stato di $217 milioni nel secondo trimestre fiscale del 2021, rispetto a -$397 milioni nel secondo trimestre del 2020 e -$43 milioni nel secondo trimestre del 2019. Questo è molto importante perché l’EBITDA rettificato fornisce indicazioni più chiare sulla performance trimestrale e mostra che Airbnb è sulla buona strada per diventare redditizio su base annuale.

Airbnb ha aggiornato le linee guida finanziarie per il Q3 e prevede che le entrate totali saranno le entrate trimestrali più forti di sempre, mentre l’EBITDA rettificato dovrebbe essere superiore ai livelli del secondo trimestre. Airbnb è in una buona posizione per far crescere la propria attività, ma questo titolo non è sottovalutato con una capitalizzazione di mercato di $90 miliardi.

La società non è ancora redditizia su base annuale, il valore contabile per azione è di circa $5 e al momento ci sono migliori opportunità di investimento a lungo termine. La variante Delta del coronavirus continua a tenere vivi e possibili i rischi al ribasso insieme ai rischi riguardo ulteriori nuove varianti, in particolare quelle che potrebbero non essere fermate dai vaccini esistenti.

Analisi tecnica: le azioni di Airbnb hanno superato di nuovo il livello di $150

Fonte dei dati: tradingview.com

Le azioni di Airbnb sono aumentate di oltre il 15% dal 19 luglio 2021 e, secondo l’analisi tecnica, per ora i rialzisti mantengono il controllo dell’azione sui prezzi. L’aumento sopra i $160 supporta la continuazione del trend positivo e il prossimo obiettivo di prezzo potrebbe essere posizionato intorno ai $170.

D’altro canto, se il prezzo scende sotto i $140, sarebbe un segnale di vendita con la strada aperta per $130.

In sintesi

Airbnb ha riportato i risultati degli utili del Q2 questa settimana, le entrate totali sono aumentate del 300% su base annua a $1,34 miliardi, ma la perdita netta è stata di -$68 milioni. Airbnb prevede di vedere forti tendenze nel terzo trimestre, ma la pandemia di Covid-19 continua a comportare rischi al ribasso.