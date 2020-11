(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Parte oggi il bonus fino a 500 euro

per l’acquisto di Internet a banda ultralarga e un tablet o pc.

Il voucher è destinato ai cittadini con Isee inferiore a 20.000

euro che possono da ora rivolgersi ad uno degli operatori

accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel

Italia.

Il bonus consiste in uno sconto sul canone di

abbonamento aservizi di connettività a banda ultralarga in caso di nuoveattivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di unpersonal computer o tablet. La distribuzione dei 500 euro variain base all’offerta dell’operatore con dei limiti previsti dallanormativa: lo sconto sui servizi di connettività può valere tra200 e 400 euro, mentre quello su personal computer o tablet puòessere compreso tra 100 e 300 euro. I due canali viaggianoinsieme: il contributo per l’acquisto di pc o tablet è infattierogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio diconnettività.Il beneficiario dovrà interfacciarsi direttamente conl’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa,utilizzando i normali canali di vendita. Non sarà quindinecessaria alcuna registrazione sui siti gestiti da InfratelItalia. Con gli operatori bisognerà invece sottoscrivere uncontratto di durata minima di 1 anno, certificando di avere unreddito Isee inferiore a 20.000 euro.La misura intende incentivare la fruizione di servizi a bandaultralarga su tutto il territorio nazionale. In Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, e su esplicitarichiesta di queste regioni, la misura sarà però applicabilesolo ad utenze localizzate in alcuni comuni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

