L’Economia Europea tra sfide presenti e future, l’utilizzo dei fondi NextGenerationEU, la rinegoziazione del Patto di Crescita e Stabilità, il prezzo dell’energia e gli effetti della guerra sulle catene di approvvigionamento globali e sui modelli commerciali: sono questi i temi caldi che affronterà Alain Friedman per inaugurare la sua partnership con Retail Hub. La tech company verticale sull’innovazione nel retail che “sintonizza” le aziende con le start up più innovative al mondo lo ha scelto come Direttore Editoriale dell’Economic Forum di Retail Hub, una nuova serie di panel economici semestrali che si terranno nel corso del Leaderhip in Retail, eventi esclusivi dedicati ai leader del settore retail dove potersi trovare a dialogare tra executive, imprenditori e visionari italiani ed internazionali.

«Siamo lieti di avere Alan Friedman come nostro direttore editoriale – afferma Massimo Volpe, co founder di Retail Hub – e riteniamo questa partnership fondamentale perché non si può investire in innovazione senza conoscere il mercato e tutte le dinamiche economiche che lo interessano ogni giorno e che ogni giorno cambiano. È davvero molto importante per noi che un grande giornalista ed esperto come lui ci fornisca previsioni semestrali sull’economia globale e intervisti personaggi pubblici di spicco. Dobbiamo tutti fermarci e riflettere sui profondi cambiamenti che l’economia mondiale sta affrontando, e anche sulle nuove opportunità per i nostri partner» spiega così il nuovo connubio Volpe.

«Retail Hub, con la sua attività di scouting di innovazione e il rapporto costante con aziende e mercati, è un vero e proprio osservatorio delle evoluzioni che interessano l’economia globale. Per questo vuole fornire un punto di vista più ampio e una visione ampliata sui grandi temi economici che sono imprescindibili per le strategie delle imprese che necessitano non solo di risposte e soluzioni, ma anche di una visione sempre aggiornata di ciò che succede nel mondo» conclude Volpe.

L’evento di debutto dell’Economic Forum di Friedman dal titolo “La Geoeconomia del nuovo disordine mondiale” sarà durante il Leadership in Retail del 6-7- ottobre prossimo presso il Grand Hotel des Iles Borromèes di Stresa. Nella suggestiva cornice del Lago Maggiore e davanti a una platea di oltre 80 CEO delle più grandi aziende come Nespresso, Luis Vuitton, Carrefour, Swarovski, Mattel, Yamamay, Bata group e moltissime altre, Friedman parlerà de “ La geoeconomia del nuovo disordine mondiale” . Si concentrerà sulla macroeconomia europea, commercio internazionale, geopolitica e sulle opportunità di innovazione tecnologica nel settore retail, a confronto con l’On. Luigi Marattin, economista e deputato dell’Università di Bologna e che è stato Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Discuteranno insieme delle prospettive economiche dell’Europa, dell’utilizzo dei fondi NextGenerationEU, della rinegoziazione del Patto di Crescita e Stabilità, del prezzo dell’energia, degli effetti del Covid e dell’invasione dell’Ucraina sulle catene di approvvigionamento globali e sui modelli commerciali.

«Sono molto lieto di collaborare con Massimo Volpe e il team di Retail Hub – afferma Friedman – si tratta di una realtà di retailer molto interessanti, molti dei quali costituirebbero un buon caso di studio per la Harvard Business Review su come innovare in un mondo in rapido cambiamento».