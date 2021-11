(ANSA) – PECHINO, 12 NOV – Alibaba ha centrato 84,5 miliardi di dollari di vendite durante lo shopping annuale dell’11.11, la ‘Giornata dei Singoli’. I numeri hanno spazzato via i 74 miliardi del 2020, malgrado il gruppo di Hangzhou sia alle prese con la stretta normativa del governo e con la pandemia del Covid-19, alla base della supply chain globale. Il più grande evento di shopping al mondo fa sbiancare il Prime Day, il Cyber ;;Monday e il Black Friday, che messi insieme hanno toccato i 30,7 miliardi di dollari. Circa 290.000 marchi hanno partecipato al festival, dall’1 all’11 novembre. La rivale JD.com ha riferito vendite per 48,7 miliardi di dollari. (ANSA).

Alibaba: Giornata dei Singoli record, vendite per 84,5 mld

