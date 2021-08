Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito, eToro

In sintesi, sebbene le azioni di Alibaba continuino a essere scambiate sotto un’intensa pressione ribassista, i risultati fiscali del primo trimestre migliori del previsto di martedì e l’aumento del 50% del piano di riacquisto delle azioni potrebbero avvantaggiare il prezzo delle azioni. Pertanto, gli investitori possono scommettere su un significativo rimbalzo prima del piano di riacquisto. * In base al tasso di cambio al momento della scrittura.

Pertanto, gli investitori punteranno ai profitti di rimbalzo a circa 215,91 dollari o superiori a 231,26 dollari. I livelli di supporto chiave sono 180,25 e 160,93 dollari. Martedì le azioni BABA hanno chiuso a 197,38 dollari per azione.

Tecnicamente, le azioni Alibaba sembrano essere scambiate all’interno di una formazione di canale discendente nel grafico giornaliero. Il prezzo delle azioni è recentemente rimbalzato per evitare di scivolare in condizioni di ipervenduto nell’indice di forza relativa a 14 giorni. Inoltre, continua a essere scambiata al di sotto della media mobile a 100 giorni dopo aver attraversato lo scorso ottobre.

Pertanto, poiché il core business continua a registrare una crescita lenta, la diversificazione dell’azienda inizierà a dare i suoi frutti. Inoltre, le azioni Alibaba sono scambiate con un interessante rapporto P/E forward di 16,87, rendendo il titolo interessante per valutare gli investitori. Inoltre, con gli analisti che si aspettano che gli utili crescano del 22,95% il prossimo anno, gli investitori in crescita potrebbero mostrare interesse.

Sebbene le azioni di Alibaba siano crollate in modo significativo dalla fine dello scorso anno, il prezzo delle azioni potrebbe riprendersi subito dopo aver potenziato il suo piano di riacquisto di azioni. I problemi in Cina hanno colpito il core business dell’e-commerce dell’azienda, che è cresciuto del 35% a/a nell’ultimo trimestre rispetto alla crescita del 70% a/a riportata nel trimestre precedente.

La società ha continuato a diversificare le operazioni nel corso degli anni, con il fatturato internazionale dell’ultimo trimestre in aumento del 54% a 1,7 miliardi di dollari. D’altra parte, la sua attività di cloud computing ha visto un aumento delle vendite del 29% a 2,5 miliardi di dollari.

La società ha anche potenziato il suo attuale programma di riacquisto di azioni del 50% a 15 miliardi di dollari, il più grande sin dall’inizio, per placare gli azionisti in mezzo a un calo del prezzo delle azioni. Le azioni di Alibaba sono scese di quasi il 38% dallo scorso ottobre a causa delle pressioni del governo cinese.

Nei recenti risultati trimestrali della società, l’utile per azione di Alibaba Group di 16,60 RMB (2,57* dollari) ha superato la stima di consenso di Street di 2,22 dollari. Tuttavia, il fatturato di 205,74 miliardi di RMB (31,80 dollari*) ha mancato le aspettative medie degli analisti di 2,93 miliardi di RMB (450 milioni di dollari), nonostante sia cresciuto del 33,8% anno su anno.

Martedì, le azioni di Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) sono scese dell’1,35% dopo aver annunciato i suoi risultati trimestrali più recenti. La società ha riportato i suoi guadagni fiscali del primo trimestre prima dell’apertura dei mercati, battendo le aspettative degli analisti del 15,88%.

