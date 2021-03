“Abbiamo avuto due incontri con Vestager, c’è tutta l’intenzione di compiere il passaggio e far nascere la nuova Ita entro l’estate”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Il nostro auspicio è che si esca da questa situazione di lockdown prima dell’estate e che Ita possa cogliere tutte le opportunità di mercato che si apriranno. Chi non contribuisce a far partire Ita in tempi utili

Advertisements

lavora contro gli interessi di Ita, dei lavoratori e dell’Italia”, ha sottolineato il ministro che al MIse ha incontrato il Ministro francese dell’economia, delle finanze e del rilancio Bruno Le Maire al MIse. Al centro del bilaterale la cooperazione industriale tra i due Paesi, la strategia industriale europea, la cooperazione trilaterale Italia, Francia, Germania, e le priorità della Presidenza italiana del G20.

“La nostra industria non può essere oggetto di politiche predatorie rispetto alla tecnologia di cui disponiamo“, ha detto Giorgetti, al termine dell’incontro, aggiungendo che “il governo italiano non è contrario al progetto di rete unica, è contrario ai ritardi sul progetto“.

Advertisements

“Non è accettabile – ha affermato Giorgetti – che ci sono ragazzi che non possono accedere all’istruzione perché qualcuno non ha portato la fibra a casa loro”. “Siamo in clamoroso ritardo rispetto a quelli che erano gli obiettivi, portare la rete altissima velocità a tutti i cittadini e alle imprese italiane”, ha anche sottolineato: “Il progetto societario di rete unica ha avuto dei ritardi, se va in porto rapidamente e offre risposte efficienti a queste esigenze è sicuramente una cosa accettabile ma se invece è qualche cosa che ostacola, rallenta o impedisce il raggiungimento di questi obiettivi diventa un problema. Quindi è semplicemente un mezzo per arrivare ad un obiettivo. Non c’è un’opzione negativa o positiva a priori”, ha spigato il ministro.

Le Maire ha sottolineato che” il nuovo governo italiano è una speranza e una chance per l’Europa”. “Adesso per l’Unione europea è indispensabile avviare il prima possibile il rilancio – ha detto – e invitiamo gli Stati europei che non lo abbiano ancora fatto a ratificare norme sulle le risorse proprie in modo che il rilancio europeo possa finalmente a partire”.”Non è accettabile che gli Stati uniti rilancino l’economia – dice Le Maire – e l’Europa sia invece frenata. l’Europa deve assolutamente accelerare il rilancio”.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram