(ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Abbiamo bisogno di un vettore

nazionale forte con sostenibilità sociale ed anche economica che

possa fare accordi con altri ma da una posizione di forza e di

chiarezza”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle

mobilità sostenibili Enrico Giovannini, a Rainews 24.

E’ vero come dice qualcuno che la pandemia è stata come una ‘safety car per il

trasporto aereo che obbliga tutte lecompagnie a rallentare “ma purtroppo con la safety car ognunodeve stare nella posizione che aveva prima della safety car: ilche vuol dire che noi abbiamo un problema strutturale diposizionamento della vecchia e nuova Alitalia rispetto ad altrioperatori e dobbiamo sbloccare questa situazione ancheattraverso il negoziato con Bruxelles cosa che stiamo facendo”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

