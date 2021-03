(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Il mandato del governo è negoziare

con l’Ue un piano per la newco Ita in grado di mantenersi da

sola, di non pesare sulla collettività. Il piano deve essere

ulteriormente affinato per raggiungere l’obiettivo. È questo il

compito affidato al Mef, Mise e Mims”. Così fonti del Mise al

termine dell’incontro che si è tenuto a Chigi a margine del Cdm

tra i ministri Giorgetti, Franco e Giovannini. (ANSA).



Fonte Ansa.it

