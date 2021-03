(ANSA) – BRUXELLES, 26 MAR – “La Commissione Ue ha approvato

un aiuto di 24,7 milioni di euro stanziato dall’Italia per

compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della

pandemia di coronavirus”: così l’antitrust Ue in una nota. “La

misura approvata oggi consente all’Italia di compensare

ulteriormente i danni diretti subiti da Alitalia tra novembre e

dicembre 2020 a causa delle restrizioni” del coronavirus, ha

detto la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager. Per

la Ue la misura è proporzionata, e dopo l’analisi dei danni

rotta per rotta ha rilevato che “il risarcimento non va oltre lo

stretto necessario” per compensarli. (ANSA).



Fonte Ansa.it

